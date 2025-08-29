Polresta-Pwi Banyumas Plantas 80 semillas de árboles en las laderas de Mount Slamet

Banyumas (Antara) – Policía de la ciudad de Banyumas (Polresta) junto con la Asociación local de periodistas indonesios (PWI), una actividad de plantación de 80 plántulas de árboles en las laderas del Monte Slamet en una serie de conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia.

En la ubicación de la actividad, Kalipagu Hamlet, Kettenger Village, Baturraden District, Banyumas Regency, Central Java, viernes, dijo el comisionado jefe de la policía de Banyumas, Ari Wibowo, que la actividad era una manifestación concreta de la policía junto con los elementos de la comunidad.

«Con suerte, a través de esta actividad, podemos difundir los beneficios, tanto plantando servicios sociales, servicios de salud y verdes por plantas. Esperemos que beneficie a los locales y al medio ambiente», dijo.

Según él, las actividades verdinadas tienen un significado importante porque los árboles juegan un papel importante en el mantenimiento de la calidad del aire.

En este caso, dijo, los árboles tienen enormes ventajas porque producen oxígeno limpio que las personas necesitan todos los días.

«Su entusiasmo es verde para que el medio ambiente se mantenga saludable», dijo.

Con respecto a la selección de ubicaciones de las plantas, dijo que el área de Kalipagu fue elegida porque estaba en la ruta de senderismo para Mount Slamet, la montaña más grande de la isla de Java y la más alta del centro de Java.

Además de Mount Slamet, dijo, el camino también es un acceso para los amantes de la naturaleza que desean escalar para montar Cendana y Mount Buntur.

«Esta ubicación es uno de los últimos puntos antes de ir a Mount Slamet. Muchos amantes de la naturaleza pasan este camino, por lo que se espera que los árboles se planten, a saber para la protección del medio ambiente, mientras que el camino turístico natural está embellecido», dijo el jefe de la policía.

Mientras tanto, el presidente de Banyumas Regency Pwi Lilik Darmawan dijo que el número de plántulas de árboles plantadas en la actividad alcanzó 80 tallos con diferentes tipos, incluidos Pule, Salam y Banyan.

«Nos referimos a esta actividad verenida como oxígeno de limosnas. Esperamos que estos árboles prosperen y ofrezcan estos beneficios no solo para el medio ambiente, sino también para la salud pública», dijo.

Según Lilik, la participación de Pwi Banyumas en esta actividad era una forma de dedicación del periodista para apoyar el movimiento de atención ambiental con la policía de Banyumas y los activistas ambientales en el área.

Además de plantar árboles, las actividades que se llevaron a cabo hoy en día también se ven animadas por la distribución de los servicios sociales de los servicios de alimentos y salud para los residentes de Kettenger Village, en particular la aldea de Kalipagu.

