Polresta Pati vino a la escuela e invita a los estudiantes a no ser provocados por una demostración anarquista

La policía de Pati (Antara) -Pati, Central Java, realizó actividades premivas en forma de manzanas matutinas en varias escuelas secundarias y grupo profesional en Pati Raincy, para invitar a los estudiantes a no ser afectados o provocados por una invitación de manifestación anarquista, después de que la manifestación causó a las víctimas.

«La presencia de la Policía Nacional en las escuelas no es solo una rutina, sino un intento de promover un sentido de amor por la patria, orgulloso como ciudadano, y fortalecer la importancia de mantener la unidad», dijo la guía de la comunidad de Kasat (Binmas) Pati Pati compromina Sunar para convertirse en un chef de Pati -Pole para ser entrenado.

Además de SMKN 1, la manzana también tuvo lugar en Sma Negeri 1, Sma Negeri 2, Sma Negeri 3, la Escuela Vocacional Tunas Harapan y SMK Negeri 3 Pati, con miles de estudiantes en una persona ordenada y entusiasta.

Recordó a los estudiantes que no se vieron afectados por problemas engañosos, especialmente después de la manifestación en Yakarta.

También enfatizó la importancia de usar las redes sociales. El flujo de información rápida en la era digital debe sopesarse con una posición crítica.

«Use las redes sociales para el rendimiento y el auto -desarrollo. Que no se use para difundir los hoaks, el discurso de odio o la provocación que pueda distribuir la nación», dijo.

Además, los estudiantes también recuerdan concentrarse en la educación y la disciplina en el aprendizaje. Porque la tarea más importante de los estudiantes es aprender, de modo que su energía no se use para cosas que no son útiles, y mucho menos unirse al flujo de provocación.

También enfatizó la importancia de una asociación saludable, porque el entorno de la amistad es muy influyente en el carácter de los estudiantes.

«Elija amigos que tengan una buena influencia que pueda invitar a continuar. Porque la asociación determinará la dirección de su futuro», dijo.

Agregó que la policía de Pati estaba lista para convertirse en socio escolar para promover el carácter de la generación más joven. Porque la tarea de la Policía Nacional no solo hace cumplir la ley, sino que también está presente para proteger, proteger y promover a la generación más joven para que se vuelva inteligente, disciplinada y noble.

Después de liderar la manzana en SMKN 1, Kompol Sunar continuó visitando otras escuelas, incluidas SMKN 2, SMKN 4, SMK Bani Muslim, SMK Tunas Harapan y la Escuela Vocacional Muhammadiyah. En esta ocasión, transfirió nuevamente el mensaje de Kamtibmas e invitó a los maestros y estudiantes a mantener conjuntamente el orden en las escuelas y la comunidad.

