Polresta Pati Sambangi School necesita estudiantes para aprender una democracia saludable

PATI (Antara) – La policía de Pati, Java Central, celebró un programa de «ir a la escuela» o una escuela como un intento de enseñar a los estudiantes sobre la entrega de opiniones de manera democrática y responsable en el contexto del fortalecimiento de la educación del carácter.

«Este programa se está implementando en todas las escuelas MTS/Junior High Schools y High School en Pati Regency», dijo el jueves el jefe de la Unidad de Desarrollo Comunitario (Kasat Binmas) Kompol Sunar en Pati.

La actividad, dijo, estaba llena de manzanas conjuntas y socialización con el tema «presentar opiniones de manera democrática y responsable en el contexto del fortalecimiento de la educación del carácter».

Hubo 37 escuelas que eran el objetivo de un total de 1,514 estudiantes y 46 empleados conjuntos de la polresta hasta las filas del sector policial.

Los estudiantes, dijo, fueron invitados a comprender la importancia de mantener una situación regional favorable y no provocar fácilmente, así como el valor del patriotismo en el amor en la patria.

Hizo hincapié en la importancia del papel de la escuela para mantener el enfoque de aprender a los estudiantes para no ser arrastrados por problemas provocativos. Porque los estudiantes son los activos del país. No permita que su energía se canalice a cosas que pueden dañarse a sí mismos y a los demás.

Mientras tanto, el personal de Satinmas también estuvo presente en varias otras escuelas, que van desde la Escuela Intermedia Kanisius, Muhammadiyah Middle School, SMPN 8 Pati, Tunas Harapan Vocational School, Muhammadiyah 1 Pati High School, Muhammadiyah 1 Pati Vocational School, Bani Pati.

Los maestros y los estudiantes también obtienen información sobre la anticipación de posibles manifestaciones y mensajes morales para abordar los problemas en las redes sociales.

Hizo hincapié en los pasos de la expectativa escolar si la situación no era propicio. Se les pide a las escuelas que estén atentos, por ejemplo, manteniendo a los estudiantes demasiado repatrantes o aprendiendo en línea si es necesario.

Además de enfocar las escuelas, las filas de Satbinmas también realizaron un símbolo en la casa de la aldea de Plangitan y Sidoharjo para invitar a los funcionarios de la aldea a participar en proporcionar seguridad y orden público a los residentes.

«No podemos trabajar solos. La sinergia de las comunidades rurales es muy necesaria, por lo que no se provocan residentes por problemas engañosos», dijo.

El personal de la policía del sector también participó activamente. Bajo ellos, la estación de policía de Tayu en MMH Tayu, la estación de policía de Tayu en MMH Tayu, la estación de policía de Jakenan en Mts Miftahul Falah, la estación de policía de Juwana, Juwana, Juwana, la estación de policía de Batangan en Cluwak, y CLUVAAK SECTable School, en CLUWA NING Suran 1 Batangan, y la policía de Cluwak en Cluwak en Cluwak, la escuela secundaria en Cluwak, secundaria de la escuela Cluwak -Meditele.

«Los estudiantes son la próxima generación de la nación. Queremos que aprendan a expresar la democracia de manera saludable, sus ambiciones de manera inteligente, no con acciones anarquistas que pueden dañarse a sí mismos o a esta nación», dijo.

También enfatizó la importancia de la alfabetización digital, por lo que se filtró antes de ser distribuido. Se le pidió que no dejaran que Hoaks y las provocaciones circulen en las redes sociales.

