Policía: Wonosobo pide al público que denuncie el abuso de drogas

Wonosobo (ANTARA) – La Unidad de Investigación de Narcóticos (Satresnarkoba) de la Policía de Wonosobo Resort (Polres) ha pedido al público que informe si encuentra algún problema que indique abuso de drogas.

«Instamos al público a no dudar en informar si conocen alguna evidencia de abuso de drogas. La participación de la comunidad es muy importante para romper la cadena de distribución de narcóticos», dijo el viernes el jefe de la Unidad de Investigación de Narcóticos de la policía de Wonosobo del AKP Teguh Sukosso.

Recordó los peligros de las drogas para las generaciones más jóvenes: pueden arruinar el futuro de los niños.

«Invitamos a todos los padres, educadores y líderes comunitarios a monitorear conjuntamente el medio ambiente. No demos espacio a los traficantes para arruinar el futuro de nuestros niños», afirmó.

Dijo que basándose en informes públicos sobre las actividades de distribución de metanfetamina, el equipo de la Unidad de Narcóticos llevó a cabo una investigación y finalmente arrestó a DH (44) en una carretera en la aldea de Distancesari, Wonosobo.

Se sabe que DH es reincidente en un caso similar y cumplió condena en Wonosobo en 2016.

«Actuamos rápidamente para hacer un seguimiento de la información del público y logramos asegurar al sospechoso junto con las pruebas», dijo.

La policía confiscó un paquete de metanfetamina DH con un peso bruto de 0,6 gramos, empaquetado en clips de plástico transparente, colocado en una pajita con una franja roja, envuelto en cinta adhesiva roja y escondido en un recipiente de refrigerios marca Garuda Rosta. Además, los agentes también incautaron un teléfono móvil y una tarjeta SIM con la que el sospechoso pedía estupefacientes.

