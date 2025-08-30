Policía Regional de Java Central Docenas libres de participantes de manifestación en Semarang

SEMARANG (Antara) – La Policía Regional Central de Java ha liberado a 45 personas que fueron aseguradas durante la manifestación masiva en Semarang el viernes (29/8) DUn terminando con acciones de anarquía.

«Fue liberado después de recopilar y supervisar datos», dijo el jefe de las relaciones públicas de la Policía Regional Central de Java, el comisionado principal Pol. Artanto En Semarang, sábado.

Según él, la mayoría de los perpetradores arrestados eran estudiantes.

Contra los adolescentes, continuó, sus padres también fueron llamados a entregar a los perpetradores que habían arrestado previamente.

Dijo el viernes por la noche que la policía regional de Java Central arrestó a 45 anarquistas para el Mapolda, mientras que 9 personas estaban protegidas por Polrestabes Semarang.

Dijo que había un motín el sábado por la mañana para la sede de la policía central de Java en Jalan Pahlawan, ciudad de Semarang.

Según él, fue activado por docenas de personas en el frente Mapolda Exigió a sus colegas que fueron arrestados para ser liberados.

«Regresaron a provocar y luego pidieron que se extendieran», dijo.

En general, continuó, la región central de Java es propicio y la comunidad puede volver a sus actividades.

