Policía regional de Java Central: 46 sospechosos de acción de Massa -Rellen

SEMARANG (Antara) – La Policía Regional (Polda) de Java Central mencionó a 46 sospechosos en varias relacciones masivas que tuvieron lugar en diferentes regiones de las provincias locales del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2025.

Director de la Investigación Criminal General de la Policía Regional Central de Java Kombes Pol. DWI Subagio en Semarang dijo el martes que hubo 1.747 personas en los últimos 4 días que, según los informes, se asociaron con disturbios masivos en diferentes regiones.

«De este número, la policía consistió en 17 informes policiales y la determinación de 46 sospechosos», dijo.

Para la policía regional de la propia Java Central, continuó, se trataron dos informes de disturbios masivos.

El primer caso que se trata la policía regional de Java Central está relacionado con la oficina central de la policía central de Java, incluida la quema de un automóvil en la oficina de la oficina del gobernador central de Java.

«La policía ha identificado a dos perpetradores, pero no es admitido porque todavía están completando la evidencia», dijo

El segundo caso está relacionado con el manejo de la oficina central de la Policía Central de Java el 30 de agosto de 2025

Dijo en el caso de que la policía puso a siete sospechosos, seis de los cuales todavía eran menores.

«Para los sospechosos adultos, la detención no se lleva a cabo para los sospechosos de los niños», agregó.

Los perpetradores fueron acusados ​​sobre la base de los artículos 212 y 214 del Código Penal con respecto a las órdenes de los oficiales.

