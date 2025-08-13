Policía regional de Java Central: 34 personas recibieron el impacto de la demostración de Pati Demoss

SEMARANG (Antara) – La policía explicó información sobre la muerte de la muerte en la acción que el regente Pati Pati Sudewo exigió el miércoles para la oficina del gobierno de Pati Regency.

Jefe de las Relaciones Públicas de la Policía Regional Central de Java, Kombes Pol. Artanto dijo que se realizó una búsqueda para varios hospitales y otros centros de salud.

«El resultado es que no hay informes de víctimas de la muerte», dijo.

Sin embargo, continuó, había 34 personas que resultaron heridas en el caos.

«Hubo 34 personas que fueron tratadas en el Hospital Soewondo Pati», agregó.

Según él, los participantes de la promoción, que generalmente experimentaron dificultad para respirar debido a la inhalación de gases de agua. A los ojos se les permitió irse a casa.

Además de los participantes de la promoción, continuó, siete policías también resultaron heridos en la promoción.

«Hay unos siete policías, posiblemente también capaces de levantarse», dijo.

Anteriormente, la acción de los habitantes de la regencia de Pati exigía que la renuncia del regente de Sudewo en el caos terminó.

La palabra circuló que dos ciudadanos murieron en los disturbios durante la manifestación.