Policía: los hermanos involucrados en el asesinato están amenazados con 15 años de prisión

KUDUS (Antara) – La policía de Kudus Resort, Central Java, logró arrestar a dos perpetradores a los que, según los informes, estaban involucrados en una persecución grave en dos víctimas que eran hermanos y hermanas, con las iniciales DM (39) y DV (29) fueron amenazados con una sentencia de 15 años en prisión.

«Los dos perpetradores con las iniciales R (40) y un (37) violaron el artículo 338 del Código Penal con respecto al asesinato con la amenaza de sentencia de prisión por un máximo de 15 años», dijo el chef de la Santa Policía Akbp Heru Purnomo acompañado por el subdirector del Real de la Policía Johan Johan Johan Johan. y jefe de Rusmanto durante la Conferencia de Policía de Prensa en la estación de policía de Mako en la estación de policía sagrada, el miércoles.

Anteriormente, dijo, los dos perpetradores al oeste de Nusa Tenggara (NTB) habían huido escapar primero a Pati conduciendo por una motocicleta. Luego se depositó en la casa de su amigo y continuó el viaje a Rembang, luego a Bali, Lombok y NTB.

Los esfuerzos para detener a los dos perpetradores, agregó, involucrados en el equipo de Resmob de la Policía de Kudus, la policía de Pati, la policía regional de Java Central Jatanras, la policía regional de NTB y la policía de Bali y la policía de West Lombok Resmob.

Basado en la información de los perpetradores, la persecución grave aseguró que las dos víctimas murieron debido a acciones espontáneas que fueron perturbadas por las actividades de los dos perpetradores con sus amigos.

«Por cierto, la casa de la víctima con los perpetradores con las iniciales A está muy juntos porque es vecina. Por cierto, la hermana de la víctima vino a la casa con la primera R, por lo que ambos inmediatamente fueron a la casa del perpetrador y realizaron la persecución hasta que la víctima murió», dijo.

La grave persecución tuvo lugar en el complejo de residencia de la víctima en el pueblo de Wetan, el distrito de Kota, Kudus Regency, el sábado (14/09) alrededor de las 6:30 p.m. Wib.

Como resultado de la persecución grave, la primera víctima con las iniciales DM murió mientras viajaba al hospital. Mientras que la segunda víctima del DV inicial, que fue la hermana de la primera víctima, murió después del tratamiento en el Hospital Aisyiyah Kudus.

Basado en testigos y declaraciones familiares, la víctima a menudo hizo conmoción con sus amigos antes del incidente. Se cree que esto causa la molestia del perpetrador, especialmente después de que el hijo del niño está enfermo.

Mientras que la evidencia estaba protegida, en forma de dos armas afiladas y motores utilizados por los dos perpetradores para escapar.