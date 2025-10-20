Policía de Pati brinda educación jurídica para prevenir trata

Pati (ANTARA) – La policía de PATI, Java Central, llevó a cabo el lunes socialización y educación jurídica en el contexto de movilizar y empoderar a la comunidad para prevenir el delito de trata de personas (TPPO) en el área local.

«La TPPO es un crimen contra la humanidad que requiere un enfoque intersectorial. Los casos de trata de personas no son sólo cuestiones legales, sino también cuestiones sociales y económicas. Por lo tanto, la prevención requiere cooperación entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el gobierno regional y la comunidad», dijo el lunes el jefe de Asuntos Jurídicos de la Policía de Pati IPDA, Wiji Sari, durante la asistencia y asesoramiento jurídico en la sala de reuniones de Pragola de la Secretaría Regional de Pati Regency.

Reveló que esta actividad fue el resultado de la colaboración con el Servicio Social Pati Regency para el Empoderamiento de la Mujer, la Protección Infantil y la Planificación Familiar (DINSOSP3AKB).

En el evento estuvieron presentes la jefa de DINSOSP3AKB, Pati Regency, Avianti Tritanti Venusia, la representante de LRC-KJHAM Witi Muntari, varias organizaciones de mujeres, universidades, medios de comunicación, así como representantes de la policía, el jefe de asuntos legales de la policía de Pati IPDA, Wiji Sari y PS. Jefe de la subdivisión Luhkum Aiptu Yayuk Supriyati.

Mientras tanto, los participantes procedían de varios elementos, incluido TP PKK en Pati Regency, Muslimat NU, Fatayat NU, Nasyiatul Aisyiyah, Aisyiyah Pati Branch, Indonesian Catholic Women, GOW Pati, DPC GWS Pati y PD Salimah Pati. Del mundo de la educación también estuvieron presentes representantes de Safin University Pati, STIKES Bakti Utama Pati, IPMAFA y STIMIK AKU Pati, así como representantes de los medios de comunicación.

Agregó que el Departamento Jurídico de la Policía de Pati se encuentra continuamente brindando asesoría jurídica activa.

«Queremos que el público, especialmente las mujeres y los adolescentes, comprendan sus derechos y sean conscientes de los peligros del reclutamiento laboral ilegal, que a menudo atrapa a las víctimas de trata», dijo.

En sus materiales, IPDA Wiji Sari explicó el mecanismo para manejar los casos de trata de personas y la protección no procesal de los trabajadores migrantes.

«Explicamos el camino legal y las severas sanciones para los partidos que reclutan o trafican ilegalmente con trabajadores inmigrantes. La ley debe existir para proteger a la sociedad de ser atrapada por la mafia laboral», dijo.

Además, también enfatizó el importante papel de los medios de comunicación y la comunidad universitaria en el apoyo a la campaña anti-TPPO. «Los medios de comunicación y las instituciones educativas son socios estratégicos. Pueden formar un flujo de información que inculque conciencia jurídica y vigilancia desde una edad temprana», explica IPDA Wiji Sari.

La jefa de DINSOSP3AKB Pati Regency, Dra. Avianti Tritanti Venusia, MM, agradeció la cooperación entre la Policía Nacional, las instituciones de la sociedad civil y las organizaciones de mujeres. Porque dichas sinergias son muy importantes, ya que las TPPO a menudo surgen de un conocimiento público deficiente sobre los riesgos de la migración ilegal y el atractivo de trabajar en el extranjero.

También espera que estas actividades no se limiten a los foros de socialización sino que continúen en forma de acciones reales en la sociedad. «Queremos que los participantes se conviertan en agentes educativos en sus respectivos entornos. Prevenir la trata de personas no es sólo trabajo de las autoridades, sino nuestra responsabilidad colectiva», afirmó el Dr. Avianti.

