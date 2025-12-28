Policía de Pati asegura que la zona de Pati es segura y propicia durante las fiestas navideñas

Pati (ANTARA) – La policía de Pati, Java Central, garantiza que la situación de seguridad y orden público (kamtibmas) en el área de Pati Regency siga siendo segura y propicia durante las celebraciones navideñas y las vacaciones de fin de año.

«Las patrullas se intensificaron, incluso en la noche anterior al fin de semana como parte de la implementación de la Operación Vela del Templo 2025, que se llevó a cabo simultáneamente en todas las jurisdicciones de la Policía Regional de Java Central», dijo el domingo en Pati el jefe del Grupo de Trabajo Preventivo II del AKP, Ali Mahmudi, de la policía de Pati.

Según él, la patrulla realizada el sábado por la noche (27/12) se centró en varios puntos concurridos y objetos de transporte vitales, incluida la zona del mercado Ya’i y la plaza Kembang Joyo Pati.

Dijo que se eligieron los dos lugares porque son centros de actividad comunitaria por la noche, especialmente en el período previo a las largas vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2026.

«Con esta patrulla esperamos brindar sensación de seguridad y prevenir posibles alteraciones en la seguridad y el orden social. Queremos garantizar que las personas puedan realizar sus actividades de forma segura y cómoda, especialmente en centros concurridos», explica.

Enfatizó que la presencia de personal de la Policía Nacional en terreno es una forma del compromiso del Estado para brindar protección y servicios a la comunidad.

“La presencia policial no es sólo por seguridad, sino también para entablar un diálogo con los residentes”, dijo.

En su implementación, los oficiales realizan patrullas móviles y de diálogo, brindan avisos de seguridad pública a la comunidad y monitorean las condiciones del tráfico alrededor del lugar de la patrulla.

«Estamos dando prioridad a un enfoque convincente para que la comunidad desempeñe un papel activo en el mantenimiento de la seguridad ambiental», dijo.

También dijo que durante las actividades de patrullaje se pudo observar que la situación era segura y propicia.

«Gracias a Dios no hubo interrupciones importantes. El flujo de tráfico fue intenso pero continuó fluyendo sin problemas», dijo.

Además, Ali enfatizó la importancia de la sinergia entre la policía y la comunidad para crear una situación favorable de seguridad y seguridad social, especialmente durante las vacaciones largas.

«Invitamos a todos los elementos de la sociedad a trabajar juntos para mantener la seguridad y el orden», dijo.

La Operación Vela del Templo 2025 se llevará a cabo de forma continua hasta el final de las celebraciones del Año Nuevo de 2026. La Policía de Pati se compromete a aumentar la intensidad de las patrullas y la seguridad para garantizar que el área de Pati Regency permanezca segura, ordenada y propicia durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

