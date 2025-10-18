Policía brinda orientación de seguridad social para prevenir delincuencia estudiantil en Pati

Pati (ANTARA) – La Unidad Binmas de la Policía de Pati, junto con la Policía de Sukolilo, está tratando de prevenir la delincuencia juvenil y las violaciones de la ley entre los estudiantes a través de actividades de capacitación y asesoramiento en el campo de la seguridad y el orden público (kamtibmas) en varias escuelas.

«Queremos que los estudiantes comprendan la importancia de mantener el comportamiento y evitar cosas que puedan dañar el futuro. La escuela es un lugar para desarrollar el carácter, no un lugar para buscar problemas», dijo el jefe de policía de Pati a través del jefe de policía de Sukolilo, AKP Sahlan, en su discurso durante las actividades educativas y de entrenamiento para estudiantes en la escuela secundaria PGRI 15 Sukolilo en Pati, el viernes.

A esta actividad asistieron 150 estudiantes, así como profesores y personal docente de la escuela secundaria PGRI 15 Sukolilo.

Manifestó que esta actividad tiene como objetivo formar el carácter de los estudiantes que sean cultos y tengan moral.

«Adab o la moralidad deberían ser superiores al conocimiento. El conocimiento sin moralidad puede ser mal utilizado. Utilice el conocimiento para construir la civilización y traer bondad al medio ambiente», dijo el AKP Sahlan.

Además de enfatizar la importancia de la moralidad, el AKP Sahlan también invitó a los estudiantes a participar en el mantenimiento de la situación de la seguridad social.

“La sensación de seguridad y comodidad es la base del desarrollo, por lo que los estudiantes deben contribuir a crear un ambiente de orden, sin discutir, sin causar problemas y sin utilizar gases de escape. marrón en la calle», afirmó.

En esta ocasión, el jefe de la Unidad Bin Tibsos de la Policía de Pati, el inspector Darwanti, también proporcionó materiales sobre el fenómeno del acoso escolar en el entorno escolar. Destacó que hubo bullying, peleas y uso de silenciadores. marrón Este es un comportamiento obsoleto.

«Ahora ha comenzado la era del 4.0 al 5.0. Sea un estudiante creativo e innovador, no alguien que se queda estancado en cosas viejas como intimidación y peleas”, dijo.

En esta ocasión también se recordó a los estudiantes menores de edad y aún no maduros emocional o jurídicamente que no se involucren en manifestaciones ya que son fácilmente provocados.

Como estudiante, se recomienda estudiar mucho y concentrarse en prepararse para un futuro mejor.

La policía también socializó la Ley núm. 11 de 2012 sobre el sistema de justicia juvenil y la Ley núm. 35 de 2014 sobre protección infantil.

Los niños menores de 18 años todavía se encuentran en la fase de desarrollo y, por lo tanto, necesitan ser protegidos de situaciones de riesgo como disturbios o manifestaciones callejeras. Mientras tanto, la Circular Número 9 del Ministro de Educación y Cultura de 2019 enfatiza que está prohibida la participación de estudiantes en manifestaciones potencialmente violentas.

Otro llamado es que los estudiantes que luego se convertirán en herederos de la familia y la nación, tengan buenas relaciones y organizaciones, incluidas organizaciones de artes marciales que aman la paz y no les gusta causar problemas.

