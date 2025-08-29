Polda Nombre la situación de Java Central que promueve

SEMARANG (Antara) – La Policía Regional de Java Central mencionó la situación de seguridad y orden en varias regiones de esta provincia en general relativamente beneficiosa después de los incidentes durante las manifestaciones en Yakarta, jueves (8/28).

«El estado de Java central es generalmente propicio hoy en día», dijo el jefe de las relaciones públicas del comisionado de policía regional central de Java Pol. Artanto en Semarang, viernes.

Según él, la acción controlada se celebró en la ciudad de Semarang y solo.

La manifestación se realizó para la sede de la policía regional central de Java en la ciudad de Semarang, mientras que en solo la acción se celebró para la sede de la Brigada Móvil de la Policía Regional Central de Java.

Dijo que la manifestación en Solo se esperaba y se coordinaba para no conducir a acciones anarquistas.

«Se espera que las circunstancias permanezcan en solitario», agregó.

Con respecto a la acción para la sede de la Policía Central de Java, continuó, el Kapolda Ribut Hari Wibowo había recibido representantes de la comunidad de motocicletas de motociclistas en línea.

Según él, el Kapolda recibió sus ambiciones y expresó su preocupación por el incidente durante la manifestación en Yakarta.

«Se han recibido sugerencias y aportes, incluidas las garantías de seguridad para los conductores de conductores de motociclistas en línea», dijo.

Dijo que la policía garantiza la seguridad y está lista para facilitar a la comunidad que expresará su opinión en público.

«Se espera que la comunidad mantenga la calma y no sea provocada», dijo.

Lea también: Policía y manifestantes en oraciones mágicas en solitario por Affan

