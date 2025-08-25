JAKARTA (Antara) – Analista político y ex alumnos de la Escuela de Economía Política de Indef Nasky Putra Tandjung opinaron que el programa de «Saludo de Polantas» era una innovación de las Corlantas de la Policía Nacional en el campo del tráfico que podría afectar las necesidades reales de la comunidad.

«El público evalúa ‘Polantas Greet’ y la policía -glimlach es muy educativa, humanista e innovadora. Este programa nace de las ambiciones de las personas que desean servicios de tráfico amigables, proactivos y solutuales. Este es el espíritu de la precisión policial que realmente sentía la gente», dijo en un comunicado en Jakarta el lunes.

Nasky dijo que el tráfico es un reflejo de la cultura de la nación. El programa «Polantas Saluding» también es un paso estratégico para construir una cultura ordenada en el tráfico.

«Los oficiales de la policía de tránsito son la primera visión de la policía que tiene contacto directo con la gente. Luego, el cambio de actitud de ser amigable, el saludo y la educación es un símbolo de cercanía, amabilidad y empatía. Eso es lo que Kakorlantas presenta el saludo de Polantas», dijo.

Sin embargo, enfatizó que este programa se acompaña de capacitación en servicio público para miembros en The Guard Post, ubicaciones de boletos, así como la oficina de SIM y en Samsat.

También enfatizó que la presencia de la policía no solo debería ser durante la redada, sino que también estuvo presente para dar educación activa, dirección e incluso motivación para los usuarios de la carretera.

«Se necesita un canal de retroalimentación pública para que la comunidad pueda evaluar inmediatamente la calidad de los servicios de Polantas. De esta manera, el cambio será consistente y medible», dijo.

Además, Nasky era de la opinión de que el jefe de Korlantas (Kakorlantas) del inspector de la Policía Nacional Pol. Agus Suryonuroho tiene varias actuaciones durante el modelo de la Policía Nacional Corlantas.

La actuación fue probada por la apreciación del presidente indonesio, Pabowo Subianto, y el jefe de policía nacional Pol. Listyo Sigit Pabowo, quien llamó al manejo del flujo de regreso a casa de Lebaran, Bhayangkara -Jubilee y el 80º Día de la Independencia de Indonesia en 2025 como el más seguro y flexible.

Además, el número de accidentes mostró una disminución bajo el liderazgo del Inspector General Pol. Agus Suryonuroho. En el primer semestre de 2025, el número de accidentes de tráfico cayó en casi 1,800 casos o 19.8 por ciento por más de 2500 víctimas.

«La disminución en el número de accidentes es una prueba concreta de la efectividad de la estrategia que lleva a cabo el inspector general. Agus Suryonuroho junto con las filas de las Corlantas de la Policía Nacional», dijo.

Según este hecho, Nasky también consideró a Kakorlantas como una cifra de cambio de tráfico o agente del tráfico de cambio.

La política y el avance de Kakorlantas, dijo, había traído una nueva cara de la policía de tránsito que era más moderna, humanista y cerca de la comunidad.

«Toda su política se desvía del espíritu de la policía nacional para la comunidad. Polantas ya no es solo la policía, sino también la expansión de la policía que abraza, escucha y sirve. El público ve el cambio real y esta es una capital importante para construir una imagen positiva de la Policía Nacional», dijo.

