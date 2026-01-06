PN Batang-LBH fortalece los servicios de posbakum para los residentes pobres

Batang (ANTARA) – El Tribunal de Distrito de Batang ha colaborado con el Instituto de Asistencia Legal de Justicia y Derecho de Java Central, fortaleciendo los servicios de asistencia legal postal para los residentes pobres en un esfuerzo por buscar justicia legal.

El presidente del Tribunal de Distrito de Batang, Mohamad Sholeh, dijo el lunes que esta colaboración era un paso estratégico para ampliar el acceso a la justicia de las comunidades desfavorecidas de esta zona.

«Esperamos que esta asociación aporte beneficios reales, especialmente en la prestación de asistencia jurídica a las comunidades desfavorecidas», afirmó.

Según él, se espera que este puesto de asistencia jurídica esté a la vanguardia en la prestación de asesoramiento jurídico y asistencia en la tramitación de documentos legales a quienes lo necesiten.

«Sí, estamos agradecidos si (los servicios de posbakum) pueden brindar beneficios a los residentes desfavorecidos. Como socio judicial, tratamos de brindar el máximo servicio a la comunidad», dijo.

Dijo que su partido estaría abierto a críticas, sugerencias y sugerencias para mejorar los servicios legales en el futuro.

Este servicio de asistencia jurídica postal, dijo, incluye brindar consulta o asesoramiento jurídico sobre las gestiones a seguir.

“Por ejemplo, si la gente quiere presentar una demanda, los amigos del posbakum pueden ayudar a preparar una carta de demanda, una solicitud o una respuesta, pero no los acompañan durante el proceso”, dijo.

Además de los servicios dentro del juzgado, dijo, su partido también está planeando seis actividades de servicios legales fuera del edificio como un programa de sistema de recogida para que la gente no tenga que venir directamente al juzgado.

Según él, la existencia de este puesto de asistencia jurídica no es sólo una formalidad, sino una forma del compromiso del tribunal de distrito de garantizar un sistema de justicia más inclusivo.

“Estamos dispuestos a ser criticados y aceptar cualquier aporte para el bienestar y la mejora de la calidad de los servicios”, afirmó.

La directora de LBH Law and Justice Central Java, Rizka Abdurrahman, explicó que desde principios de 206, la gente de Batang Regency que necesita servicios legales puede beneficiarse de las instalaciones de posbakum administradas por él.

«Este servicio se ofrece de forma gratuita, especialmente para la gente pobre. Este servicio posbakum se centrará en asesoramiento jurídico y asistencia administrativa, no en ayuda durante el proceso», afirmó.

