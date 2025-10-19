PMI Semarang City registró mil jóvenes donantes de sangre

Semarang (ANTARA) – La Cruz Roja Indonesia (PMI) de la ciudad de Semarang señaló que el número de jóvenes donantes voluntarios de sangre (DDS) llegó a 1.000 personas este año hasta mediados de octubre de 2025.

«La generación joven de 17 años que donó sangre en PMI Semarang City ha registrado 1.000 personas este año», dijo el sábado en Semarang el presidente de PMI Semarang City, Awal Prasetyo.

Así se transmitió al concluir el Mes Humanitario 2025 del PMI de la ciudad de Semarang con el tema ‘Humanidad para un estilo de vida más saludable’, que tuvo lugar en Wisma Peace Semarang.

Incluso dijo que es posible que para fin de año, el número de donantes de sangre jóvenes en PMI Semarang City siga aumentando.

«Quizás para finales de año seremos 1.500 personas o más. Esto demuestra que tenemos un extraordinario espíritu de regeneración de cuadros, y esto también lo están adoptando los jóvenes», afirmó.

Para promover aún más la conciencia sobre la donación de sangre entre la generación más joven, reconoció la necesidad de modelos a seguir, especialmente de los voluntarios de la ciudad de PMI Semarang.

«En primer lugar, debemos dar ejemplo. Vivir con este tipo de complejidad debe estar respaldado por el entusiasmo y la cooperación mutua», afirmó.

Según él, una forma de cooperación mutua es dar una parte de la vida a otro mediante la donación de sangre.

«Damos parte de nuestra vida gratis a otras personas, porque la recibimos gratis, sí. Así que con este ejemplo o ejemplo, muchos jóvenes se han conmovido», afirmó.

Dijo que los requisitos para donar sangre están relacionados principalmente con la salud, física, mental y social.

“Para que los jóvenes puedan dar la mejor sangre, las mejores cualidades de sí mismos a otras personas”, concluyó.

Mientras tanto, la alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, agradeció a la generación joven que fue valiente y se ofreció a donar sangre para ayudar a los necesitados.

“Muchas gracias, sois un símbolo del nacimiento de una nueva generación con el espíritu de ‘Humanidad por un estilo de vida más saludable’”, afirmó.

El gobierno de la ciudad de Semarang seguirá apoyando todos los programas de PMI y seguirá haciéndolo cuando lleve a cabo labores humanitarias.

En la ocasión, PMI Semarang City también entregó premios a 150 donantes de sangre voluntarios (DDS) que habían donado 25 veces.

Además, PMI Semarang City también otorgó premios a 100 personas de 17 años que hacían DDS por primera vez o por primera vez.

