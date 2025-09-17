PMI Semarang alienta a los jóvenes a convertirse en donantes de sangre

SEMARANG (Antara) – La Cruz Roja Indonesia (PMI) de la ciudad de Semarang continúa alentando a la generación más joven a convertirse en un donante voluntario de sangre para mejorar aún más la calidad de la sangre y realizar el espíritu de ayuda mutua.

«Cuanto más joven, mejor sangre, más calidad. En lugar de la antigua», dijo el presidente de la ciudad de Semarang PMI, Dr. Awal Preasererio en Semarang, el miércoles.

Esto se transfirió cuando la «Colección de Medios» que se celebró coincidió con el 80 cumpleaños de PMI en la Unidad de Donantes de sangre de PMI de Semarang City (UDD).

Dijo que el donante de sangre activo de PMI Semarang City actualmente llega a 46,000 personas con diferentes alcance de edad, pero ahora hay cada vez más para los jóvenes.

Admitió que de hecho presenta tendencias en el aumento de los jóvenes para convertirse en donantes voluntarios de sangre, aunque no han mencionado los números exactos.

«Al igual que la ceremonia cuando transfirimos la apreciación de 10 veces, el donante era una persona joven que no había tenido 20 años, había sido 10 donantes. Esto era extraordinario», dijo.

Es decir, dijo, la generación joven es cada vez más consciente de convertirse en donante voluntario de sangre y PMI de la ciudad de Semarang continúa luchando por continuar aumentando, incluida la educación a través de los medios de comunicación.

Para la disponibilidad de sangre en la Ciudad de Semarang, dijo que todavía es suficiente hasta ahora, incluso la demanda es tomar la tendencia a tomar debido a la presencia de estadidades de sangre que no se realizan por no -pmi.

«La competencia es una necesidad. Por lo tanto, PMI internamente continúa mejorando la calidad, que van desde la selección de donantes, el procesamiento, el almacenamiento, la distribución de la sangre», dijo.

Aunque el hospital ahora puede manejar el Hospital del Banco de Sangre (BDRS), dijo, UDD PMI Semarang City no está preocupado por perder el papel.

Además, UDD PMI Semarang City ha obtenido una acreditación superior, implementó el estándar de fabricar medicamentos buenos o de calidad (CPOB) y verificado por BPOM.

«Nuestra ventaja es en el aporte del donante. Hacemos enfatizados el voluntariado, la sinceridad y la salud holística de los donantes, tanto física, psicológicamente y social», dijo.

Afirmó que UDD PMI Semarang City continuará manteniendo la calidad de los servicios y fortalecer la cooperación con la comunidad y los medios de comunicación.

Un ejemplo en la actividad de los donantes de sangre es Djunaidi Prawiro (64), un residente de Semarang que ha donado su sangre desde 1974 y hasta ahora ha registrado 260 donantes.

«Mi esperanza sigue siendo saludable, por lo que puedo seguir siendo un donante. Aconsejo a la generación más joven, participemos. Los donantes de sangre no solo alimentan al cuerpo, sino que también ayudan a otros», dijo.