PMI Batang Regency Catter de mes PMI 2025

BATANG (Antara) – La Cruz Roja Indonesia (PMI) de Batang Regency, Central Java, ha lanzado el mes PMI 2025 que durará los próximos tres meses.

El presidente de la Cruz Roja Indonesia de Batang Achmad Taufiq Regency en Batang dijo el jueves que la fuente de financiamiento de PMI provino del apoyo del gobierno, otra ayuda no vinculante, así como donaciones comunitarias a través del programa del Mes del Fondo PMI.

«Este año estamos destinados a recaudar dinero de RP1.776 mil millones o lo mismo que el rendimiento del año anterior. Esperamos que se pueda exceder el objetivo del mes mortal de 2025 PMI», dijo.

El mes objetivo de los fondos PMI 2023 es RP1.67 mil millones, pero realizó RP1.65 mil millones (99 por ciento) y 2024 del objetivo de Rp1.73 mil millones alcanzó Rp1.77 mil millones (102.61 por ciento).

Según él, los fondos recolectados se utilizarán para diferentes necesidades, que van desde la ayuda de desastres, como incendios, deslizamientos de tierra, tornados, casas atacadas por árboles.

Además, dijo, los fondos también fueron para la ayuda social para los ancianos, los habitantes discapacitados y vulnerables.

Achmad Taufiq dijo que su partido también utilizó fondos para servicios de salud, como entre y recoger pacientes, primeros auxilios, así como programas de control de pobreza en forma de asistencia de vivienda inhabitable (RTLH) con una asignación de alrededor de 30 casas por año.

«Es por eso que confiamos en el apoyo de la comunidad, las organizaciones sociales religiosas, así como las agencias gubernamentales y privadas. Lazis Nu, Lazis Muhammadiyah y PGRI ofrecerían apoyo activamente», dijo.

Sin embargo, continuó, sin embargo, los desafíos permanecen, uno de los cuales está relacionado con los sistemas de pagos electrónicos en servicios públicos como PDAM y Samsat, lo que significa que los oficiales de PMI no pueden conocer a los clientes para recaudar donaciones.

«Durante el mes de los fondos de PMI invitamos a todos los elementos de la sociedad a continuar promoviendo un espíritu de solidaridad y cooperación mutua para la humanidad», dijo.

Lea también: PMI Batang Asegúrese de que el suministro de sangre sea suficiente para satisfacer las necesidades de la comunidad