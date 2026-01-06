PMI Batang recaudó fondos de PMI por valor de 1.700 millones de IDR mensuales

Batang (ANTARA) – La Cruz Roja Indonesia, Regencia de Batang, Java Central, recaudó fondos por valor de 1.700 millones de IDR del objetivo de 1.770 millones de IDR durante el Mes de Financiación del PMI, que tuvo lugar del 21 de agosto de 2025 al 21 de diciembre de 2025.

El presidente de la Cruz Roja Indonesia, Regencia de Batang, Achmad Taufiq en Batang, dijo el martes que el logro del Mes de Financiación del PMI 2025 fue el resultado del arduo trabajo del comité y el apoyo de varios partidos que van desde la comunidad, la comunidad empresarial, los estudiantes hasta elementos del gobierno y el TNI-Polri.

“Gracias a Dios, el Mes de Financiación del PMI 2025 recaudó 1.700 millones de IDR o el 96 por ciento del objetivo, gracias al espíritu de unión, el trabajo duro y la sinceridad del comité, así como de todas las partes involucradas”, dijo.

Según él, este objetivo no se ha logrado plenamente debido a la disminución de contribuyentes potenciales en varios sectores, como los funcionarios públicos que han experimentado transferencias y jubilaciones, así como el sector de servicios públicos que se ha visto afectado por los cambios en el sistema de prestación de servicios de presencial a en línea.

Según él, el cambio del sistema de atención a online ha dificultado el cobro en los servicios públicos.

Según él, hay varios sectores que necesitan especial atención en la implementación del Mes de Financiamiento del PMI 2025, como los sectores rurales y subdistritales, los servicios comunitarios en las Organizaciones de Unidades Regionales (OPD) y las agencias verticales, así como el sector estudiantil.

“Aunque la implementación del Mes de Financiamiento del PMI 2025, que se llevará a cabo del 21 de agosto de 2025 al 21 de diciembre de 2025, enfrenta diversas actividades y agendas comunitarias, el proceso de recaudación de fondos continúa transcurriendo sin problemas”, dijo.

Dijo que según las disposiciones, el 10 por ciento de los fondos del PMI se transferiría a la provincia de Java Central del PMI como una Contribución Mensual Obligatoria al Fondo (SWBD), mientras que el 90 por ciento se asignaría a los programas regionales del PMI a través de consultas laborales.

«Para la ayuda en casos de desastre distribuida, como ayudar a las víctimas de desastres en Sumatra, Cilacap y Banjarnegara, se utilizarán los fondos en efectivo del año anterior, mientras que los fondos del Fondo Mensual 2025 siguen intactos», dijo.

Añadió que hasta 2025, su partido había implementado varios programas humanitarios, como la rehabilitación de 33 casas inhabitables (RTLH) repartidas en 15 subdistritos, cada uno de los cuales recibió 15 millones de rupias, y asistencia humanitaria.

