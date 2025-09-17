PMI Batang planta miles de semillas de mangle y título de donación de sangre

BATANG (Antara) – La Cruz Roja Indonesia (PMI) de Batang Regency, Java Central en una serie de conmemoración del aniversario de PMI plantó 1,000 semillas de mangle y mantuvo servicios sociales en forma de donantes de sangre el miércoles.

El presidente del Batang Regency PMI Achmad Taufiq en Batang dijo el miércoles que esta actividad era una forma tangible de dedicación de PMI a la comunidad.

«En las actividades sociales ‘difundiendo la bondad, el riesgo de un desastre se reduce’, involucramos todos los elementos de voluntarios y estamos destinados a ofrecer los máximos beneficios para las personas que necesitan ser alentadas», dijo.

Esta actividad social comenzó con una campaña de donantes de sangre en la sede del Salón de PMI Batang dirigida a 80 donantes.

Luego, cada donante participante también recibe un paquete de alimentos como una forma de agradecimiento, así como la gerencia y los voluntarios de PMI que realizan varios orfanatos.

El que fue acompañado por el presidente de la gestión de desastres y el desarrollo voluntario de PMI, Sri Mulyatno, dijo que el pico del 80 aniversario de año se caracterizó por manzanas y ceremonias.

En esta ocasión, la inauguración de la gestión del Cuerpo Voluntario (KSR) también se llevó a cabo para el período 2025-2028 y la gestión del Foro de la Cruz Roja Indonesia (Forbes) para el período 2025-2026.

«No menos de 30 miembros de KSR y 35 miembros de Forbes fueron inaugurados juntos por el nivel de la escuela secundaria Senior de PMR WIRA. Con respecto a 1,000 semillas de mangle y 60 plántulas de árboles de coco que plantamos en Sicepit Beach», dijo.