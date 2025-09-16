PLTU Batang presenta el rendimiento del programa de comercio estudiantil

BATANG (Antara) – PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) como propietario de la planta de energía de vapor de Batang Regency, Central Java, presentó un programa de feria comercial a tres excelentes estudiantes.

El director de operaciones de PT BPI Naofumi Yasuda en Batang dijo el lunes que el programa del mercado de valores estaba en línea con la misión de la compañía de ofrecer los beneficios de la comunidad, especialmente en el campo de la educación.

«Creemos que la educación es la clave para mejorar la calidad de vida y crear un futuro mejor para la generación más joven y que este programa de mercado de valores también es parte de la dedicación de la compañía para apoyar la calidad de la educación y el apunte de la comunidad», dijo.

El presidente del Equipo de Empoderamiento de Bienestar Familiar del Distrito de Batang Faelasufa expresó su agradecimiento por el programa de mercado de valores por los mejores hijos e hijas, especialmente aldeas de la PLTTU por educación superior.

Todas las partes, dijo, vio que salió la esperanza porque esta compañía no solo está comprometida a llevar a cabo actividades comerciales, sino también a asumir la responsabilidad social.

«Este programa es un seguimiento de la dirección del gobernador de Java Central. Ha entregado un mensaje al Consejo de Directores de BPI para facilitar a los mejores hijos de Batang, especialmente de las aldeas alrededor del PLTTU para poder seguir la educación superior», dijo.

No solo consideró la empresa presente como una entidad comercial, sino también como parte de la familia extendida de Batang Regency.

«Hoy es una historia que prueba que la cooperación entre el sector privado, el gobierno y la comunidad es la clave más importante para el progreso», dijo.

El destinatario de la Feria BPI de la tercera generación es Bayu Pamungkas, Fitrotul Azizah y Ipelyn Zuliani. Expresaron su gratitud por la oportunidad dada y prometieron usar esta feria.

«Esperamos convertirnos en un agente de cambio positivo para las familias, las aldeas y la comunidad en general», dijeron.