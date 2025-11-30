PLTU Batang-DLHK Java Central plantó 500 plántulas de árboles

Batang (ANTARA) – PT Bhimasena Power Indonesia, como propietario y administrador de Batang PLTU, junto con la Subdivisión del Servicio Forestal de la IV Región de Java Central, en conmemoración del Día de la Plantación de Árboles de Indonesia (HMPI) y el Día de Korpri 2025, plantaron 500 plántulas de árboles en la aldea de Tombo, distrito de Bandar.

El jefe del Departamento de Medio Ambiente y Silvicultura de Java Central, Widi Hartanto, expresó su agradecimiento en Batang el sábado por el apoyo de PLTU Batang, que ha apoyado constantemente programas gubernamentales, incluido el programa de Cuencas Sostenibles.

«Plantar árboles significa plantar el futuro. Lo que se haga hoy en Tombo beneficiará a toda la comunidad de Batang», afirmó.

Perhutani Sugeng Bowoleksono, director forestal de East Pekalongan, expresó su agradecimiento y apoyo a esta actividad.

«Parte de la tierra en la aldea de Tombo está bajo la gestión de Perhutani, por lo que esta actividad de plantación está en línea con nuestros esfuerzos por conservar los bosques. Damos la bienvenida a esta colaboración ya que puede fortalecer la cubierta vegetal y la función ecológica de las áreas río arriba», dijo.

El jefe de la Subdivisión del Servicio Forestal de la Región IV, Gunawan, enfatizó que las semillas eran el resultado de la exploración de bosques de montaña en diferentes lugares.

«Los árboles forestales que estamos plantando hoy son el resultado de exploraciones conjuntas entre CDK IV y PLTU Batang desde el Monte Lawu, el Monte Ungaran, el Monte Kemulan, Petungkriyono y Tombo. Las semillas han pasado por un proceso de aclimatación en el invernadero para que estén mejor preparadas para plantar en el campo», dijo.

Temporario

Aryamir H. Sulasmoro, director general de Relaciones con las partes interesadas de PT BPI, enfatizó que plantar árboles es una inversión ecológica a largo plazo.

«Plantar 500 plántulas hoy es un paso concreto en la restauración del paisaje de Tombo y el área aguas arriba de Batang. BPI seguirá apoyando la restauración de la cuenca a través de la colaboración con el gobierno y la comunidad», afirmó.

Los tipos de plantas elegidos son plantas de conservación típicas de los bosques de montaña, como Hantap, Rostania, Plalar, Pasang, Kayu Babi, Gintung, Sarangan, Nogosari, Damar, Puspa, Gondang, Wuru Jenggel, Nyampuh y Jamuju.