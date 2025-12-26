PLTU Batang capacita a estudiantes a través del programa BEST Class

Batang (ANTARA) – PT Bhimasena Power Indonesia, como gerente y propietario de la central eléctrica de vapor Batang Regency, Java Central, a través de su programa de responsabilidad social corporativa, está organizando un programa de clases BEST (Experiencia, intercambio y enseñanza BPI) para SMA Bakti Praja 2 Batang.

El director general de relaciones con las partes interesadas de PT Bhimasena Power Indonesia, Aryamir H. Sulasmoro, en Batang, dijo el viernes que la actividad tenía como objetivo mejorar la comprensión de los estudiantes sobre el mundo de la industria eléctrica y la alta tecnología utilizada en PLTU Batang.

«El programa BEST Class es una actividad de divulgación presentada en forma de lecciones breves en asociación con escuelas en las áreas operativas de la empresa», dijo.

Él, representado por el Gerente de Relaciones Comunitarias y CSR, Ahmad Lukman, dijo que el programa BEST Class ofrece a los estudiantes de secundaria en Batang Regency la oportunidad de ver y comprender mejor el Batang PLTU, que opera tecnología moderna y está comprometido con la seguridad y el medio ambiente.

Este programa, dijo, estará más dirigido a estudiantes que tengan buenas capacidades intelectuales. Por lo tanto, se espera que la información transmitida pueda recibirse y transmitirse de manera óptima a la familia y la comunidad.

“Esperamos que los docentes y especialmente los estudiantes más jóvenes puedan aprovechar esta oportunidad para que obtengan el máximo beneficio y estén motivados para seguir aprendiendo y contribuyendo al futuro”, dijo.

Director de la escuela secundaria Bakti Praja 2 Batang Rr. Tri Utaminingsih acogió con satisfacción la implementación del programa BEST Class, ya que esta actividad brindará a los estudiantes valiosas experiencias de aprendizaje para obtener conocimientos directos del mundo industrial.

«A través del programa Best Class, esperamos que los estudiantes se interesen en diversas actividades y en el mundo laboral del PLTU. Además, este programa permitirá a los profesores desempeñar un papel activo proporcionando información y creando oportunidades de empleo para los niños locales, especialmente de las 14 aldeas que rodean el PLTU», dijo.

Hendri Kusuma, un participante en la actividad, admitió que estaba emocionado de participar en el programa BEST Class porque el material presentado era fácil de entender y brindaba una nueva visión de PLTU Batang.

“El programa Best Class es muy útil para las estudiantes porque les facilita el acceso a información sobre becas, oportunidades laborales y saber qué hay en PLTU”, dijo.