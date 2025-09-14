PLN-Unsud Hulds Watt Siguiente 2025 Siguiente 2025 Invitar a los jóvenes a innovar

Purwokerto (Antara) – PT PLN (Persero) conmemora el día nacional del cliente presentando Milagro que surge de TechFest que aprecia la electricidad con exploración y transformación (Watt Next) 2025, un evento de innovación y tecnología que colabora con la Universidad Jenderal Sedirman (Unsul) Purwokerto.

PLN Gerente General de Java Central y la unidad matriz de distribución de Yogyakarta Bramantyo Anggun Pambudi en Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, miércoles (10/9), dijo que el impulso del Día Nacional del Cliente que fue negociado cada 4 de septiembre, no solo una forma de apreciación por la apreciación de la apreciación.

«Queremos que los clientes sientan que PLN no solo está presente como proveedor de electricidad, sino como socio de progreso. A través de Watt Next 2025 PLN abre una asociación para la generación más joven para crear soluciones innovadoras que sean beneficiosas para la vida del cliente en el futuro», dijo.

La actividad que lleva el tema «Living, Better Future» es un foro para que la generación más joven desarrolle la creatividad en el campo de la electricidad e Internet de las cosas (IoT).

Se espera que el evento dé a luz nuevas ideas que fortalezcan el sistema de electricidad nacional y apoyen el futuro de la energía inteligente, sostenible e inclusiva.

La serie Watt Next 2025 incluye escribir competencias de innovación con un precio total de más de RP10 millones y el Seminario Nacional en el Auditorio Graha Widyatama Unsoel que presenta expertos en tecnología de IoT y Energía.

El registro de participación está abierto a partir del 10 de septiembre de 2025 a través de la aplicación móvil PLN. La fecha límite para la recolección de documentos se estableció el 12 de octubre de 2025, mientras que el seminario tendrá lugar el 5 de noviembre de 2025.

A través del programa, PLN enfatizó su dedicación de que un excelente servicio no solo se limita al suministro de suministro de electricidad, sino que también soporta ecosistemas de innovación que son favorables para los clientes.

