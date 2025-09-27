PLN se ha extendido ofreciendo ayuda alimentaria nutritiva en Jepara

JEPARA (Antara) – PT PLN UID CENTRAL Java y DIY implementan el programa «Acción y compartir» al ofrecer ayuda alimentaria nutritiva a las familias desfavorecidas a través de camión de comida En la regencia de Jepara para erradicar el retraso en el retraso o los Tengkes.

«Este programa no solo se centra en la distribución de alimentos, sino que también conlleva un enfoque holístico a través de diversas actividades», dice el gerente general de la Unidad de Panter de Distribución PLN (UID) de Java Central y Yogyakarta Special Region (DIY) Bramantyo Anggun Pambudi a través de lanzamientos que se recibieron en Jepara el sábado el sábado.

La actividad, dijo, incluía socialización y educación para la salud con médicos Posyandu, cocinar y distribuir arroz nutritivo (energía) para la comunidad, así como capacitar en operaciones nutritivas de cocina y respuesta a desastres.

Para llevar a cabo una serie de actividades del programa, PLN colaboró ​​con la Fundación de Semesta de Browing Indonesia (SMI), una institución independiente que se ocupa de áreas sociales, educativas y religiosas.

Se extendieron un total de 500 porciones de alimentos nutritivos en la agenda que tuvo lugar en el pueblo de Batukali, el distrito de Kalinyamatan, Jepara Regency.

Con la capacitación y la capacitación, la comunidad no solo recibe ayuda temporal, sino que también está equipada con conocimiento nutricional y habilidades de cocina saludables para cambios a largo plazo.

Reveló que la ayuda no solo era una dieta temporal, sino que también la competencia de la comunidad era el procesamiento de alimentos nutritivos.

«La comunidad puede ser sostenible para ofrecer el conocimiento de clasificar productos básicos nutritivos. Con una serie de capacitación esperamos que la familia tenga competencia nutritiva de cocina y pueda abrir oportunidades de negocios en las regiones», explicó.

Bramantyo agregó que, además de las habilidades para cocinar, la comunidad también está equipada con educación sobre conciencia ambiental sana, segura e higiénica. De esta manera, los beneficios del programa de acción y compartir el país se pueden sentir de manera sostenible.

Eni Yustiana, residente y partera de la aldea de Batukali, expresó su gratitud por varios programas para la comunidad, incluida la presencia Camión de comida, Para que ofrezca beneficios a los habitantes de la aldea de Batukali.

El secretario de la aldea de Batukali, Subiyanto, evaluó que el programa estaba exactamente en la meta y apoyó los esfuerzos del gobierno para reducir las asombrosas cifras.

«Alhamdulillah, PL

