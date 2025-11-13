PLN proporcionó con éxito electricidad sin parpadeos en el evento de artes marciales PON 2025 en Kudus

Solo (ANTARA) – La Unidad de Distribución Principal (UID) de PT PLN (Persero) Java Central y DIYogyakarta a través de la Unidad de Implementación de Servicio al Cliente (UP3) Kudus lograron proporcionar electricidad sin parpadeos en el período previo al Día de los Héroes y apoyaron la implementación de la Semana Nacional de Deportes de Artes Marciales (PON) 2025, que se celebró en GOR Djarum Kaliputu Kudus, Java Central.

En una declaración escrita recibida el jueves en Solo, Java Central, se afirmó que para garantizar que todas las operaciones se realicen de manera segura y sin problemas, PLN ha alertado a una serie de personal y puestos de reserva, incluidos 80 empleados de reserva, un puesto de punto de servicio, tres oficinas de monitoreo, así como varios equipos de apoyo, como dos unidades de suministro de energía ininterrumpida (UPS), tres unidades de subestación móvil (UGB), ocho vehículos de confiabilidad y tres motores de unidad de reacción rápida (URC).

Este multievento, realizado en colaboración entre el KONI Central y la Fundación Djarum, se desarrolló del 11 al 26 de octubre de 2025, con diez disciplinas deportivas y el tema La autodefensa es actuación, al que asistieron 2.416 deportistas de 37 provincias que estaban listos para competir.

El subdirector general de ingeniería de producción, PT Djarum Suwarno, expresó su agradecimiento al PLN por proporcionar electricidad confiable durante el evento PON Martial.

«En nombre de la dirección de PT Djarum, me gustaría agradecer a PLN por mantener la fiabilidad de la electricidad y ofrecer un servicio excelente. A través del servicio Pesta, el suministro de electricidad se realiza mediante doble futuro y respaldo de UPS, por lo que la fiabilidad está garantizada y los costes son más baratos. Esperemos que esta cooperación pueda continuar en otros eventos», dijo.

Kudus Regent Sam’ani Intakoris expresó su agradecimiento y agradecimiento a PLN por apoyar el éxito del evento de artes marciales PON en Kudus Regency.

«Gracias PLN por brindar apoyo para que PON Martial Arts 2025 sea un éxito para que el evento pueda tener éxito sin ningún obstáculo. Con suerte, esta colaboración puede continuar para que el servicio comunitario sea un éxito», dijo.

El gerente general de PLN UID Java Central y Yogyakarta, Bramantyo Anggun Pambudi, cuando se reunió en otro lugar, dijo que la disponibilidad del suministro de electricidad era un factor importante para apoyar la buena realización de la serie de actividades nacionales.

«El PON de Autodefensa 2025 es una agenda importante que requiere apoyo eléctrico confiable. Además de la preparación del personal, PLN también realiza patrullas de red, monitorea estaciones de distribución y alerta a generadores móviles en varios lugares estratégicos, para que el público pueda disfrutar cómodamente de alertas y competencias sin interrupciones eléctricas», dijo.

PLN se compromete a continuar brindando servicios eléctricos confiables, seguros y de alta calidad, especialmente cuando apoya eventos importantes, tanto a escala nacional como local.