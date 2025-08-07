PLN presenta un taller de la calidad de energía para clientes de TM 20 kV

Semarang (Antara): como una forma de participación para aumentar la confiabilidad del suministro de electricidad en la provincia de Java Central y la provincia de Di Yogyakarta, PT PLN (Persero) presenta Java Central y Yogyakarta Distribución principal Unidad de 20 kilo Volt, de 9-24 525.

El taller se dividió en cuatro lotes celebrados en la Unidad de Implementación de Educación y Capacitación Semarang (UPDL), la Unidad de Implementación del Servicio al Cliente de Surakarta (UP3), PLN UP3 Yogyakarta y PLN UP3 Purwokerto. Un total de 131 participantes asistieron al taller, los participantes consistieron en la gestión de voltaje medio (TM) y PLN UP3, ULP y Gestión de la Cuenta Prioritaria (PAE) que es responsable de servir a la región.

El taller está diseñado para dar una visión hecha por el fenómeno de las hojas de sabor de voltaje, que ofrece la mejor solución para superar el cortador de voltaje y minimizar los trastornos a través de problemas con la calidad de la electricidad para los clientes.

PLN presenta oradores competentes como el Prof. Dr. Ir. Bambang Anggoro MT, Dr. Ir. Kevin Marojahan St, MT y Dr. Scary. Marwan Rosyadi, ST, los participantes de MT obtienen material variado que comienza sobre la calidad de la energía y los fenómenos parpadeantes, el análisis y la mitigación, las lecciones en la lección en Indonesia, para soluciones para la calidad de energía.

El gerente general de PLN UID CENTRAL JAVA y YOGYAKARTA, Sugeng Widodo reveló que la calidad de la energía puede ser experimentada por ambas partes, tanto clientes como PLN. Con la presencia de este taller, se convierte en una colaboración para minimizar los problemas con respecto a la calidad de la energía.

«El problema de la calidad energética es una necesidad que los clientes no solo pueden experimentar, sino también por PLN. A través de este taller de la calidad de energía, invitamos a los clientes a trabajar juntos en la improvisación, por lo que los problemas con la calidad de la energía pueden ser limitados para la continuidad del negocio conjunto», dijo Sugeng Widodo.

A través de este taller de calidad de energía, PLN no solo muestra su participación para aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico, sino que también fortalece la sinergia con los clientes estratégicos en la creación de un ecosistema eléctrico confiable, eficiente y sostenible. En el animado impulso del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia, PLN continuó cambiando a excelentes servicios para apoyar el crecimiento económico y la sostenibilidad industrial en Java Central y en Yogyakarta.