PLN presenta el primer centro SPKLU en la ciudad de Yogyakarta

Yogyakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) inauguró la estación pública de carga de vehículos eléctricos (SPKLU) en la Unidad de Implementación de Servicio al Cliente (UP3) de PLN Yogyakarta en Jl. Gedongkuning No. 03, Bantul, Yogyakarta, como un paso para fortalecer el ecosistema de vehículos eléctricos (EV) y apoyar la transición nacional hacia la energía limpia.

Al evento de inauguración asistieron Arsyadany Ghana Akmalaputri, Director de Distribución de PLN, junto con la gerencia de la sede de PLN, a saber, el Vicepresidente Ejecutivo (EVP) de Desarrollo de Productos Minoristas de PLN Ririn Rachmawardini, el Vicepresidente Ejecutivo de Comunicaciones y TJSL Gregorius Adi Trianto, Gerente General de la Unidad Principal de Distribución de Java Central (UID) de PLN y DI Yogyakarta Bramantyo Anggun Pambudi.

Presentes como representante del Gobernador de la Provincia de DI Yogyakarta, el Secretario Regional Adjunto de Economía y Desarrollo de la Provincia de DI Yogyakarta, Dres. Tri Saktiyana, M.Si., Profesor de Ingeniería Eléctrica, Universidad Gadjah Mada (UGM) Prof. Ir. Tumiran, M.Eng., Ph.D y las filas de Forkopimda DIY.

SPKLU Center Yogyakarta es el centro de coordinación, educación y seguimiento operativo de las estaciones públicas de carga de vehículos eléctricos (SPKLU) en el entorno del bricolaje. Esta instalación está equipada con 8 cargadores ultrarrápidos, 1 cargador estándar y 1 unidad de dos ruedas SPKLU, y cuenta con el respaldo de una moderna sala de espera (salón) presentada por PLN Icon+.

El director de distribución de PLN, Arsyadany Ghana Akmalaputri, en su discurso, dijo que la construcción del Centro SPKLU es una verdadera implementación del Reglamento Presidencial Número 79 de 2023 sobre la aceleración de la entrega de infraestructura de vehículos eléctricos en Indonesia.

«El Centro SPKLU es un símbolo de la seriedad del PLN en la construcción de un futuro de transporte eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Con la presencia de esta instalación, Yogyakarta está cada vez más preparada para convertirse en un modelo de ciudad de bajas emisiones en Indonesia», dijo Arsyadany.

Arsyadany añadió que PLN, junto con socios estratégicos, ha operado más de 4.400 unidades SPKLU en 2.700 ubicaciones en toda Indonesia hasta noviembre de 2025, incluidos 308 cargadores de vehículos eléctricos en 198 puntos en Java Central y las regiones de bricolaje.

El director general de PLN UID Java Central y DIY, Bramantyo Anggun Pambudi, dijo que el Centro SPKLU de Yogyakarta ocupa una posición importante en el apoyo a la visión de «provincia inteligente» de DIY.

«Yogyakarta registró la mayor intensidad de transacciones de carga de vehículos eléctricos en Java Central-DIY, con un aumento en el número de transacciones del 344% en comparación con el año pasado. Esto demuestra que la gente está cada vez más dispuesta a cambiar a vehículos eléctricos, y PLN está aquí para garantizar la infraestructura», dijo Bramantyo.

Mientras tanto, el Subsecretario Regional de Economía y Desarrollo de la Provincia de Bricolaje, Dres. Tri Saktiyana, M.Si. Apreciamos las medidas del PLN en apoyo a la agenda regional de energía limpia.

«El Gobierno Regional DIY acoge con satisfacción la iniciativa del PLN, que está en consonancia con el espíritu de Provincia Inteligente. La presencia del Centro SPKLU fortalece la infraestructura para apoyar la movilidad verde en Yogyakarta», dijo Tri.

Profesor de Ingeniería Eléctrica UGM, prof.dr.ir. Tumiran, M.Eng., Ph.D, evaluó que el funcionamiento del Centro SPKLU es un impulso importante hacia la transformación energética nacional.

«El Centro SPKLU Yogyakarta es la base de una ciudad Smart Grid que integra energía renovable, digitalización y movilidad eléctrica. Esto no es sólo una instalación, sino un símbolo del cambio hacia la energía limpia basada en la tecnología», dijo el profesor Tumiran.

Además de apoyar a los usuarios privados de vehículos eléctricos, también se espera que la existencia del centro SPKLU fomente el sector turístico y las industrias creativas de Yogyakarta, que ahora están empezando a adaptarse al concepto de bajas emisiones.

Con la inauguración del Centro SPKLU de Yogyakarta, PLN fortalece su compromiso de brindar servicios eléctricos confiables, modernos y sostenibles para lograr una Indonesia libre de emisiones para 2060.