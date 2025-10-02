PLN PERDIONISTA ADRURAS 2025, estirando el tema de la energía soberana para Indonesia es fuerte

Yakarta (Antara) – PT PLN (PERSO) abrió oficialmente el registro de eventos anuales PLN PERRADIONISTA AWARS (PJA) 2025 Esta vez con el tema «Energía Sovereine para Indonesia fuerte».

El presidente del PLN, Darmawan Prasodjo, en una declaración escrita recibida en Yakarta el jueves, dijo que el papel de los periodistas era muy importante en la distribución de información, mientras que el público se entregó sobre la provisión y gestión de la energía, especialmente en el sector eléctrico.

Según él, los trabajos periodísticos pueden ofrecer un entusiasmo positivo por los esfuerzos para realizar la soberanía energética nacional.

«PLN PERIORNist Awards 2025 es una forma de agradecimiento de PLN a personas periodistas en todo el país que apoyaron constantemente la propagación de información sobre la gestión y la productividad del sector de la electricidad», dijo Darmawan.

PJA 2025 cuyo registro y colección de trabajo se abrió del 1 al 23 de octubre de 2025 presenta seis categorías de competencia, a saber. Noticias duraspapel función» Noticias para audio visuales duras, función audiovisualFoto de la historia y algo de foto.

Mientras tanto, el Vicepresidente Ejecutivo de Comunicación Corporativa y TJSL PLN Gregory Adi Triando dijo que había tres subtemas para elegir, a saber Autodeuficiencia de aguas arriba a aguas abajo» La electricidad como energía justa: la base de la economía, la educación y la región de salud humana 3Tasí como Aceleración de energía verde para realizar un futuro sostenible.

«Los participantes pueden enviar trabajo publicado en los medios de comunicación en el alcance del 15 de noviembre de 2024 al 23 de octubre de 2025. Se puede registrar un máximo de cinco obras para cada categoría», dijo Gregory.

PJA 2025 también introdujo un nuevo formato titulado Indonesia Top 100 Periodistas Eso aprecia a 100 finalistas de tres regiones principales: West Java, Java Oriental y fuera de Java, dijo, agregó.

El evento está abierto sin costos de registro. Para obtener más información, se puede acceder a través de https://bit.ly/pja2025-lord.