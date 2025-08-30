PLN lanza la última versión de los servicios de carga doméstica

SURABAYA (Antara) – PT PLN (PERSO) lanzó oficialmente los Servicios de carga de Home Home (HCS) como la última versión del Servicio de Llenado de Vehículos Eléctricos (EV) en el hogar. Viene con un proceso de instalación más corto y más práctico, HCS Ultima es un avance importante para mejorar los servicios de carga para vehículos eléctricos en Indonesia.

A diferencia de la versión anterior, HCS Ultima fue más corto y más práctico. Este servicio está integrado en el sistema PLN durante todo el proceso, desde envíos, instalaciones hasta servicios postventa y en tiempo de extremo a extremo y en tiempo real se puede realizar a través de la aplicación móvil PLN, donde el servicio del solicitante anterior no puede ver el progreso de cada fase en tiempo real.

En términos de velocidad de conexión, los servicios HCS Ultima se aceleran a solo 7 días hábiles para las vías respiratorias con bajo voltaje.

El presidente del PLN, Darmawan Prasodjo, explicó que HCS Ultima fue desarrollado para satisfacer las necesidades de la comunidad para instalaciones de carga rápidas y prácticas. Este paso es un intento de aumentar el interés público en cambiar los vehículos eléctricos.

«Presentamos este último servicio como un paso de concreto para apoyar la aceleración de los ecosistemas basados ​​en la batería para vehículos eléctricos (KBLBB) en Indonesia, mientras que los esfuerzos del gobierno fomentan las emisiones de carbono en el sector del transporte», dijo Darmawan.

El vicepresidente ejecutivo de Ventas detalladas de PLN y el servicio al cliente, Daniel Lestanto, explicó que HCS Ultima se lanzó por primera vez en Surabaya, Java East el miércoles (27/8) junto con _Event_ Gaikindo Indonesia International Autom Show (GIIAS) 2025.

East Java fue elegido como ubicación de lanzamiento porque esta región tiene el mayor crecimiento en vehículos eléctricos fuera de Jabodetakk. Además, enfatizó que PLN está dedicado a presentar servicios que están de acuerdo con las expectativas del cliente.

«Como proveedor de servicios HCS escuchamos lo que los clientes quieren. Estamos lanzando el servicio HCS Ultima para eso. No se detiene allí, también ofrecemos una oferta especial en forma de un descuento de instalación del 50 por ciento para acomodar el entusiasmo de la comunidad», dijo.

Daniel agregó que esta promoción es válida del 27 de agosto de 2025 al 30 de junio de 2026 como una forma de agradecimiento a los clientes para dar la bienvenida al impulso del Día Nacional del Cliente.

Mientras tanto, el Director de Planificación y Desarrollo de PLN Icon Plus, Aditya Syarief de Boweetiwan agregó que se espera que la presencia del servicio HCS Ultima sea la opción más importante de los clientes al cargar sus vehículos eléctricos.

Con HCS Ultima, los usuarios solo tienen que completar en casa de 1 a 2 veces por semana, especialmente para las necesidades diarias en la ciudad.

«Para los clientes que desean solicitar la instalación de HCS Ultima, es suficiente a través de la aplicación móvil PLN en el menú EV. Después de la entrada, los clientes pueden verificar en tiempo real hasta que se complete la instalación de HCS Ultima», concluyó Syarief.