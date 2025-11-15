PLN lanza el programa Power Hero, hay un 50 por ciento de descuento en electricidad adicional

Solo (ANTARA) – PT PLN (Persero) lanzó el programa Power Hero ofreciendo un descuento del 50 por ciento en energía adicional en conmemoración del Día de los Héroes 2025.

A través de información escrita recibida en Solo, Java Central, el sábado, se indicó que esta promoción se llevará a cabo en todo el país del 10 al 23 de noviembre de 2025 y se puede acceder fácilmente a través de la aplicación PLN Mobile.

Este programa está destinado a clientes monofásicos de baja tensión con una potencia nominal inicial de 450 voltamperios (VA) a 5.500 VA, que quieran aumentar la potencia a 7.700 VA. Esta promoción es válida para clientes PLN que se registraron antes del 1 de noviembre de 2025.

El director de comercio minorista y comercio de PLN, Adi Priyanto, explicó que el programa Power Hero nació del espíritu del Día de los Héroes y la dinámica de las necesidades de los clientes que continúan evolucionando. La creciente actividad eléctrica en los hogares, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y el sector productivo está impulsando la necesidad de soluciones de adición de energía que sean más convenientes y no generen costos para los clientes.

«Power Hero es el reconocimiento de PLN a los clientes y nuestro compromiso de continuar brindando servicios más simples, rápidos y asequibles a través de la transformación digital. Este programa está diseñado de una manera asequible e innovadora, enfocándose en las necesidades de los clientes, de modo que no solo facilite el proceso de agregar energía, sino que también cree valor compartido para los clientes, la sociedad y el medio ambiente», dijo.

Para obtener esta promoción, los clientes de prepago solo necesitan realizar una transacción de compra de token de electricidad, mientras que los clientes de pospago solo necesitan pagar su factura de electricidad a través de la aplicación PLN Mobile. Una vez completada la transacción, los clientes recibirán un cupón promocional electrónico para mejorar la función de Recompensas que se puede utilizar durante el período promocional.

Cada cuenta PLN Mobile le da derecho a hasta cuatro vales electrónicos de promoción de energía adicionales como una forma de distribución equitativa de beneficios para todos los clientes.

«Queremos que los clientes experimenten comodidad en cada proceso de servicio PLN. Todo se puede hacer digitalmente, desde el registro hasta el pago, sin tener que venir a la oficina de servicio», añade Adi.

A través de este programa, los clientes pueden ahorrar significativamente en costos de energía adicionales. Por ejemplo, los clientes con una capacidad de 450 VA que quieran aumentar su capacidad a 7.700 VA sólo tienen que pagar 3.512.625 IDR del precio normal de 7.025.250 IDR.

Además, Adi explicó que las tarifas de conexión se pagan íntegramente por adelantado, mientras que los clientes pospago tienen la comodidad de ajustar la Garantía de Suscripción (UJL) en cuotas de hasta 12 pagos.

«A través del programa Power Hero, PLN pretende revivir el espíritu de heroísmo en forma real, a través de servicios cada vez más cercanos y asequibles a los clientes. Esperamos que todos los clientes puedan aprovechar esta oportunidad antes de que finalice el período promocional», afirmó.