PLN fortalece la electricidad de Nusakambangan – Antara News Central Java

Cilacap (Antara) – PT PLN (PERSO) Fortalece el suministro de electricidad a la isla de Nusakambangan, Regencia de Cilacap, Java central, construyendo un cable de mar de 2 x 10.23 megavatios (MW) completado en diciembre de 2025.

Al acompañar al Ministro de Inmigración y Correccional (IMIPAS), Agus Anreanto en Nusakambangan, el martes, el director de PLN, Darmawan Prasodjo, dijo que era optimista de que el proyecto de instalación de cable de New Sea podría completarse más rápido.

«Para la instalación de este cable marino, desde el objetivo de diciembre de 2025 somos optimistas de que noviembre de 2025 se pueda realizar», dijo.

Según él, los cables marinos adicionales aumentarán la confiabilidad del suministro de electricidad para apoyar el crecimiento de las necesidades en Nusakambangan, incluida la construcción del centro de capacitación laboral y el programa de seguridad alimentaria que el Ministerio de IMIPAS implementó.

En este momento, dijo, el suministro de electricidad en Nusakambangan todavía se suministra desde el cable marino que es propiedad de PLN Partners, PT Solusi Bangu Indonesia, con una capacidad de 14,36 megacamentos de amperios (MVA).

El Gerente General de PLN de la Unidad Principal de Distribución Central de Java y la región especial de Yogyakarta, Bramantyo Anggun Pambudi, dijo que la carga máxima en Nusakambangan es actualmente 2.9 MVA, mientras que Sea Cable trabaja a lo largo de más de 1,000 metros por línea ha alcanzado el 54 por ciento.

«El suministro de electricidad de PLN de Java es muy suficiente, pero canalizarlo a Nusakambangan requiere un cable marino calificado y confiable. Con este cable marino esperamos servir a 1.626 mejores clientes», dijo.

En relación con esto, el ministro Imipas Agus Anrianto apreció la sinergia de PLN y partes interesadas en el apoyo del desarrollo de Nusakambangan.

«Estoy en nombre del Ministerio de Imipas para agradecer a las contribuciones de diferentes partidos en el apoyo a la isla Nusakambangan para que sea más empoderamiento», dijo.