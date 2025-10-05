PLN fomenta la velocidad de interconexión de la red eléctrica ASEAN Transición de energía limpia

Semarang (Antara) -Pt PLN (PERSO) enfatiza su dedicación para alentar la realización de la integración del sistema eléctrico de couns -country en el sudeste -sia por el desarrollo de la red eléctrica de la ASEAN como parte de los esfuerzos para reforzar el recargo energético y al mismo tiempo.

Esto se refleja en la agenda de los 41 jefes de la reunión del Consejo de Servicios Públicos/Autilidades de la ASEAN (HAPUA) que se celebró en Labuan Bajo, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara, el viernes (3/10).

Director Ejecutivo del Centro de Energía (ACE) de la ASEAN, IR. Ts. Abdul Razid Dawood dijo que la red eléctrica de la ASEAN es uno de los hitos importantes de integración de energía en la región del sudeste asiático para realizar accesibilidad, asequibilidad y sostenibilidad de la energía limpia en el futuro.

«La red eléctrica de la ASEAN aumentará la seguridad energética para todos los Estados miembros de la ASEAN. Por supuesto, también debemos superar el problema de la asequibilidad y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad de la energía para lograr el objetivo de reducir las emisiones de CO2», dijo.

Director de Desarrollo del Programa de Electricidad, Dirección General de Electricidad, Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales (ESDM), Wanhar dijo que los resultados de la reunión del Consejo Hapua serían una base importante este año en la formulación de los nuevos objetivos y estrategias del Plan de Acción de la ASEAN)

«Esta nueva fase enfatiza la importancia de la cooperación sectorial de crucero, aumentando la seguridad energética y alentando una transformación energética justa e inclusiva», dijo Wanhar.

Wanhar agregó a los 43º Ministros de la ASEAN en la reunión de energía (AMEM), los ministros de Energie de la ASEAN firmarán y respaldarán el memorando mejorado de comprensión del horario de energía de la ASEAN.

Mientras tanto, Darmawan Prasodjo de PLN, Darmawan Prasodjo, dijo que Indonesia actualmente lleva a cabo una importante transformación para realizar el suministro de energía sostenible.

«El gobierno nos asigna a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales para ofrecer energía asequible y confiable, pero al mismo tiempo también reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Al ofrecer esta energía asequible, invitaremos a más inversiones, crear más empleo, eliminar el hambre, hacer la pobreza, el crecimiento económico acelera, dijo Daraan, dijo Darwan, dijo Darwan, Darwan, dijo Darwan, dijo Darwan.

Darmawan explicó que un máximo de 2034 Indonesia aumentaría la capacidad de un nuevo generador en 69.5 Gigawatt (GW), de los cuales el 76 por ciento provino de la nueva energía renovable (EBT).

Aunque Indonesia tiene un gran potencial de EBT, su desarrollo enfrenta los desafíos de la discrepancia entre la ubicación de las fuentes renovables y el Centro de Demanda Eléctrica.

Además, Darmawan agregó que la red de interconexión de ASEAN -electricidad es una solución que permite a Indonesia compartir energía, equilibrar el sistema y fortalecer la violación de energía en la región. Se aseguró de que PLN abriera el espacio más amplio posible para determinar la cooperación en la realización de la red eléctrica de la ASEAN.

«No podremos usar no solos. La única forma en el futuro es la cooperación. Cooperación entre estrategia, cooperación entre innovación tecnológica, cooperación de inversión, cooperación nacional, regional e internacional», dijo.