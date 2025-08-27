PLN comparte preocupación con los veteranos en Yogyakarta

Yogyakarta (Antara) – Docenas de veteranos de diferentes generaciones recolectadas con una atmósfera bien conocida en el patio del Centro de la Legión de Veteranos de la República de Indonesia (LVRI).

El patriota de la nación recibe una visita de PT PLN (PERSO) de la unidad principal de distribución central de Java y Yogyakarta (UID) a través de la Fundación PLN Baitul Times (YBM) y la Unidad de Implementación de Servicio al Cliente de Srikandi PLN (UP3) Yogyakarta).

Esta actividad es parte de una serie de bienvenidas del Día Nacional del Cliente (HPN) 2025, que se conmemora cada 4 de septiembre. HPN se conoce como un impulso para que varias instituciones de servicios públicos se acerquen a la comunidad.

Para PLN, el significado de HPN es más amplio que solo presentar servicios de electricidad y digital confiables. Hay un lado humano que muestra que los clientes y la comunidad son parte de una familia numerosa que debe ser adoptada.

Y en este momento para dar la bienvenida a este día nacional al cliente desde 2025, la atención de PLN a través de YBM y Srikandi PLN se convirtió en un puente simple pero significativo que unió el espíritu de dedicación anterior con la atención actual.

Gerente General de PLN UID Central Java y DIY, Bramantyo Anggun Pambudi, enfatizó esto. «HPN es un impulso para que PLN se acerca a la comunidad. Queremos demostrar que el mejor servicio PLN no solo está presente a través de la electricidad confiable, sino también a través de la atención social, uno de los cuales es para los veteranos que han contribuido al país», dijo.

Se envían no menos de 50 paquetes de alimentos, completos con servicios de salud gratuitos que se abren para veteranos y sus familias. Para muchas personas, esta actividad social puede verse fácilmente. Pero para el teniente -Kolonel (Ret) H. Marwan y sus colegas, esta pequeña atención es tan valiosa.

La edad no es razón para dejar de servir. Después de completar sus deberes en el campo de batalla, incluidas las principales tropas en la operación Seroja en Timor Oriental, el teniente -Kolonel (Ret.) H. Marwan, DS fue una vez confiado por la gente de Bengkulu durante dos períodos. Ahora, a la edad de más de ocho décadas, regresó para servir a través del LVRI de la ciudad de Yogyakarta en Leiden.

Su cabello se volvió blanco, su cera física ya no tan fuerte como antes, sino los ojos del teniente -Kolonel (Ret) H. Marwan, DS permaneció afilado. Su voz todavía era ruidosa cuando se paró frente a sus compañeros de clase en el jardín de la Legión de Veteranos de Yogyakarta Balai (Lvri).

«Indonesia debe ser más avanzada y hacer las diferencias que existen como un refuerzo de la unidad», dijo Marwan, bienvenido por los cálidos aplausos de los veteranos presentes.

A pesar de la edad, Marwan y sus colegas nunca se han hinchado del significado de la lucha. Según él, los tiempos pueden cambiar, pero el Espíritu debe permanecer heredado. «Si luchamos con las armas en el pasado, los jóvenes ahora tienen que luchar a través de la educación, la tecnología y el trabajo real», ordenó de manera significativa.

Detrás de la afortunada sonrisa de los veteranos esa tarde, Radiant Pride and Memories para la próxima generación: esa independencia no es un regalo, sino el resultado de la batalla que debe ser atendida.

‘Muchas gracias. No vemos la cantidad, sino su atención. Ese es el valor muy alto para nosotros. Vea, el Sr. Mujir evite la generación 45 aquí, feliz. Estamos orgullosos de que YBM PLN preste atención a los veteranos «, concluyó Marwan con ojos brillantes.