PLN Central Java-Diy se da cuenta de la transformación de servicios eléctricos integrados

Batang, Java Central (Antara) – Unidad PT PLN de la unidad principal de distribución (UID) de Java Central y Di Yogyakarta (DIY) para conmemorar el Día Nacional del Cliente 2025 a la realización de la transformación de los servicios de electricidad integrados.

El director minorista y de comercio de PT PLN (PERSO), Adi Prayitno, en Batang Regency, Central Java, dijo el viernes que con un rápido crecimiento industrial en la región central de Java, como el Parque Industrial Batang, la zona económica especial de Kendal (KEK) y De Batang Industrolis Kek, se necesitaban servicios más rápidos, receptivos e integrados.

«PLN HUB está presente como una respuesta a las necesidades de los clientes industriales que continúan desarrollándose, no solo la confiabilidad del suministro de electricidad, sino también la solución eléctrica eficiente, de calidad, calidad y sostenible. Con suerte con esta colaboración y sinergia, podemos construir conjuntamente una base sólida para el crecimiento económico en el futuro», dijo.

En un intento por realizar el servicio One Stop Solution Business to Business (B2B) que integra todas las entidades de grupo PLN en un lugar, Adi Prayitno también inauguró la Unidad de Servicio al Cliente de Gracenting (ULP) para acercar los servicios al área del distrito de Gersing Van Batang.

PLN Hub integra servicios de seis entidades de grupo PLN, a saber, Icon Plus, Indonesia Power, Electricity Services, PLN Energy Management Indonesia (EMI), PLN Insurance y Pt Solusi Sinergi Utama.

Debido a esta sinergia, los clientes industriales tienen acceso a diversos servicios, como optimizar el consumo de energía, mejorar la calidad de la energía, el servicio rápido, a soluciones de energía nueva y renovable, en un punto de servicio.

Espera que la presencia de ULP pueda acelerar las reacciones de los servicios en los aceros y apoyar el desarrollo del área de Batang en su conjunto.

«Java central y bricolaje son el centro de crecimiento industrial nacional. Con PLN Hub y ULP estamos tratando de convertirnos en un socio estratégico de los clientes para lograr la eficiencia energética y la sostenibilidad», dijo.

El Gerente General de PLN de Java Central y la Unidad de la Presidente de Distribución de Yogyakarta, Bramantyo Anggun Pambudi, expresó su gratitud por el apoyo de todas las partes.

«Este es un honor para nosotros para contribuir a aumentar el crecimiento económico nacional», dijo.

Como símbolo de la voluntad de PLN al brindar servicios de electricidad confiables y de alta calidad, esta oportunidad también llevó a cabo inflamación simultánea a 25 clientes de electricidad de voltaje medio repartidos en la región central de Java y Yogyakarta con una capacidad total conectada de 50.32 mega voltios (MVA).

