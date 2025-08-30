PLN admite la aceleración eléctrica en KDMP Gedwang

SEMARANG (Antara) – PT PLN (Persero) continúa apoyando al gobierno de la aldea roja y blanca/Kelurahan Cooperative (KDMP) Programa que ha sido inaugurado por el presidente Prabowo desde el 21 de julio de 2025.

Con esta promoción de descuento, KDMP Gedawang y UMKM se les cobra solo la mitad del precio normal por 1,300 VA de corriente para 3,500 VA. Esto ayuda a KDMP Gedwang a poder lanzar la producción comercial de cada miembro cooperativo fácil, barato, rápido, rápido, rápido, rápido.

El movimiento Gedawang KDMP también fue monitoreado directamente por el Ministro Coordinador (Menko) para el sector alimentario indonesio, así como el presidente de la Fuerza de Tarea Cooperativa Roja y Blanca (Fuerza de Tarea), Zokifli Hasan (Zulhas) mientras realizaba una evaluación operativa el jueves.

En la agenda también hubo un presidente presidente de PLN representado por el director de transmisión y planificación del sistema, Edwin Nugraha Putra y General Manger Pln Uid, Central Java & Diy, Bramantyo Anggrun Pambudi.

En sus comentarios, Zuldhas dijo que KDMP era un programa descrito por Prabowo para aumentar el crecimiento económico del país.

«El programa KDMP no es un programa ministerial de coordinación de alimentos, pero la política directa lanzada por Prabowo con el objetivo de cortar una larga cadena de suministro, con la esperanza de que la aldea/Kelurahan sea el centro de MIPYMES y pueda continuar con el principio de cooperación mutua», dijo Zulhas.

Zulhas también apreció KDMP Gedwang, que ha estado funcionando gradualmente desde el 19 de julio de 2025 y tiene productos superiores y artesanías geniales.

«Después de haber evaluado KDMP Gedwang, esta parte superior, la cooperativa se ha ejecutado en fases, arroz, hay azúcar, hay albóndigas, fertilizantes, socios oficiales de PLN Payments para enfriar el trabajo manual.

De acuerdo con esto, el gerente general de PLN UID en Java Central y Yogyakarta, que PLN siempre se dedicará a ayudar a la economía y mejorar los servicios públicos.

«La electricidad es el motor más importante de la economía, los servicios públicos y la mejora de la calidad de vida de la comunidad, por lo que PLN está listo para apoyar a los programas gubernamentales, como ofrecer la aceleración de la conexión de Sameday Service en KDMP Gedawang, mientras que la electricidad está con un descuento del 50%», concluyó Bramantyo.

Se sabe que actualmente 1.750 de los 8.532 KDMP tienen una entidad legal en Java central. Con detalles de 1.444 cooperativas que se ocupan del campo de Laku Pandai, agricultura, cría de animales y GLP. Luego, 306 cooperativas están ocupadas con alimentos, farmacias, clínicas y ahorros y préstamos. Mientras que el resto todavía está en la fase de preparación.