Planta de Kemenimipas 360 mil semillas de coco en toda Indonesia

CILACAP (Antara) – El Ministerio de Inmigración y Correccional (Kemenimipas) está plantando 360.700 semillas de coco en toda Indonesia como parte de los esfuerzos para aumentar la seguridad alimentaria y el empoderamiento de los residentes objetivo.

«Este es el programa real de plantación de coco 360,700. Esto es en Indonesia, nos enviaremos porque seremos uno de los proyectos piloto en Nusakambangan en el futuro», dijo el Ministro de Inmigración e Inmigración (IMIPAS) AGUS Anrianto después de plantar velas de coco en Lapas, martes.

En este caso, dijo, alrededor de 500 hectáreas de tierra en Nusakambangan estarán dispuestos a convertirse en una ubicación piloto.

También dijo que plantar miles de plántulas de árboles de coco en violación de la penitenciaría (LAPAS), la oficina de inmigración y la comunidad en general en Indonesia.

Según él, la disponibilidad de tierras administradas por las prisiones e agencias de IMIPAS puede ser un primer lugar para plantar.

Si no está disponible, continuó, las semillas de coco se pueden plantar en jardines comunes, reclutamiento doméstico, para ser propagados a los residentes necesitados.

«Lo más importante es que estas coco se plantan, no debe detenerse durante el viaje. Si no hay país en las cárceles, planta en casa. Si no hay, dárselo a la comunidad, lo más importante para plantar», enfatizó.

Con respecto a la existencia de personas que viven en el área de Nusakambangan Lapas, el ministro AGUS alienta la mudanza para garantizar la función del área como un lugar para entrenar a los prisioneros para caminar de manera óptima.

Es por eso que apeló a que no más personas ingresen al área de Nusakambangan Lapas.

«Intentaremos ayudarlo de manera convincente por el Foro Regional de Comunicación de Desarrollo, podemos hacer el movimiento en las fases», dijo.

Dijo que el área de Nusakambangan debería ser un área especial para el desarrollo comunitario, principalmente prisioneros.

«Por favor, haz (la comunidad) no vengas aquí», dijo el ministro de AGUS.

Mientras tanto, el director general de los cultivos alimentarios del Ministerio de Agricultura (Kementan) Yudi Sastro dijo que el Ministerio de Agricultura estaba listo para apoyar la visión del Ministro de IMIPAS en la realización de la seguridad alimentaria en Nusakambangan mediante el uso del país existente.

Afirmó haber hablado con rangos relacionados con respecto a la ayuda de semillas de coco, maíz, arroz y otras instalaciones e infraestructura.

«Me imagino que Nusakambangan cambiará, lo que parecía aterrador, se convirtió en un cobertizo de comida», dijo Yudi.