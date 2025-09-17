PKK en Temanggung es un padre adoptivo para superar el retraso

TEMANGGUNG (Antara) – Jefe del Departamento de Empoderamiento de las Mujeres, Protección Infantil, Control de Población y Familia (DPPPPAppkb) de Temanggung Regency, Central Java, el eco artístico de Wahyudi atrajo a los miembros del Empower (PKK).

«Le agradecemos el papel de todos ustedes en la realización de los movimientos de los padres adoptivos que superan el obstáculo», dijo en la socialización del programa de victorias rápidas en Temanggung el miércoles.

Espera que al ofrecer intervenciones nutricionales a mujeres embarazadas o baduta o niños pequeños o también intervenciones para construir letrinas y también intervenciones para ofrecer canales de agua limpios y decentes,

«No solo agua limpia y decente porque muchas fuentes de agua limpia consumidas por las personas en Temanggung están infectadas con bacterias ecoli, esperamos que este agua limpia decente sea un medio importante para reducir el retraso en el retraso», dijo.

Dijo que la implementación del programa de victorias rápidas consiste en los primeros 5 programas, Genting (la promoción de los padres que superan el estancamiento), Gati (el movimiento padre del padre indonesio) y luego turismo (Foster Park Sayang Children) y Sidaya (empoderamiento anterior).

El objetivo de esta actividad es socializar cinco excelentes programas que han sido diseñados para fortalecer el logro del desarrollo familiar de alta calidad, a saber, Genting, Gati, Tamasya y Sidaya y Super Up Family.

«Este programa es muy estratégico porque tiene una estrategia para mejorar la calidad del cuidado de los niños, mejorar el papel de los padres y fortalecer a los ancianos en la familia», dijo.

Dijo hoy, su partido invitó al presidente del equipo de movilización de Regency, District y Village/Kelurahan PKK

«Debido a que observamos esta organización estratégica de PKK para socializar estos programas a la capa más baja, para que la comunidad lo sepa y la comunidad pueda hacer esto, para que el propósito del desarrollo familiar de calidad, la resistencia de la familia se pueda lograr», dijo.

