PKBI Juvenil Forum Banyumas Información de salud reproductiva para estudiantes

PURWOKERTO (Antara) -El Foro de la Asociación de Planificación Familiar Indonesia (PKBI) Foro Juvenil (PKBI) Banyumas celebró una socialización y actividades educativas para el canal menstrual y la introducción a la solicitud de Oky Indonesia para la Clase VII, Bany -Nigeri, Bany Nigeri, Bany Niggeri, Bison Java -Nigeri, Bisona iggeri.

En socialización y educación en el Salón del SMP Negeri 2 Purwokerto, el martes, dijo el presidente del Foro Juvenil Banyumas PKBI Yuliana Puspita Dewi que la actividad tenía como objetivo aumentar la conciencia, así como la comprensión de los derechos de salud sexual y reproductiva (HKSR) entre los adolescentes.

«No algunas chicas adolescentes cuando se les pregunta sobre el ciclo menstrual, todavía hay muchas que no son estables o flexibles. Esto es importante para entender, para que pueda seguirse de inmediato», dijo.

Además de la introducción de la organización PKBI, dijo, los estudiantes también recibieron material sobre la gestión de la menstruación y el uso de aplicaciones de Oky Indonesia, una aplicación digital que puede ayudar a las adolescentes a monitorear el ciclo menstrual y un estilo de vida saludable.

Dijo que el Foro Juvenil Banyumas PKBI era un foro para que los adolescentes participen activamente en actividades organizacionales, mientras desarrollaban su capacidad como líder inclusivo y responsable.

«Este foro tiene como objetivo desarrollar el liderazgo de los adolescentes, desarrollar habilidades como líderes responsables e inclusivos a través de enfoques participativos y tecnológicos», dijo.

En la actividad inaugurada por el sustituto jefe de SMP Negeri 2 Purwokerto Qoyum Abdullah, junto con los gerentes de la Unidad de Salud Escolar (UKS) Herni Widiastuti, asistieron 288 estudiantes de Clase VII.

Un facilitador, Maulisa Audina Salsabila, dijo que la aplicación Oky Indonesia ofrece una variedad de menús de información, que van desde el estilo de vida, los derechos de los adolescentes, la protección contra la violencia, la salud mental, la educación sobre la menstruación.

«Esta información asegura que las mujeres se conozcan más, especialmente relacionadas con el ciclo menstrual», dijo.

Mientras que otros facilitadores, Rhestya Ayu Aurelia dijo que la aplicación facilitó a las adolescentes descubrir su ciclo menstrual y, al mismo tiempo, proporcionar información inicial sobre la salud mental.

«Como adolescentes, tenemos que comenzar a saber en el ciclo menstrual temprano. Si se muestra la firma de la irregularidad, se puede consultar de inmediato con un médico», dijo

