Pimti Kemenkum Central Java enfatiza la comunicación y la periferia de rendimiento

SEMARANG (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derecha en Java Central celebró una manzana de la mañana dirigida por el jefe de la División de Servicios Legales, Tjasdirin, el lunes (29/09).

En su dirección, Tjasdirin enfatizó la importancia de desarrollar una buena comunicación en el entorno laboral. Pidió a todos los empleados que respondieran cuando se enfrentan a obstáculos, pero inmediatamente encuentra soluciones a través de discusiones con el liderazgo.

«Los amigos de la oficina regional, cuando faltan las cosas, debemos encontrar inmediatamente una solución. Comunicados, bien discutidos con el liderazgo, de modo que Pimti también lo sepa. Estamos buscando soluciones juntas», dijo.

También recordó que la comunicación abierta debería ser una cultura de trabajo en la Oficina Regional del Ministerio de Derechos y la Secretaría de Java Central. «Por favor, todos los empleados, aquellos que no son excepcionales, mantengamos la comunicación para que el trabajo pueda funcionar mejor», agregó.

Apple de la mañana en la Java Central Kemenkum (Ho Pemenkum Central Java)

Además, Tjasdirin se recordó a sí mismo a fines de septiembre y el cierre del tercer trimestre, que todos los empleados completan inmediatamente las obligaciones de informes de los objetivos y actividades de desempeño. Esto es importante para que el plan de trabajo especificado se pueda llevar a cabo de acuerdo con el cronograma.

«Aquellos que tienen la obligación de informar los objetivos de rendimiento y todas las actividades al final del tercer trimestre para que se cumplan de inmediato, para que los planes puedan implementarse correctamente», concluyó.

Esta mañana, Apple se convirtió en un impulso para fortalecer la disciplina, la sinergia y la responsabilidad de toda la oficina de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho y Seguridad en Java Central para realizar tareas de servicio a la comunidad.