PHKEN TASK FORCE discutió la política downstream y la seguridad energética sostenible durante un seminario en Solo

Solo (ANTARA) – El Grupo de Trabajo para la Aceleración del Downstreaming y la Seguridad Energética Nacional (PHKEN) discutió la política downstream y la seguridad de las energías renovables durante un seminario celebrado en Solo, Java Central, el lunes.

Indra Darmawan, como equipo de expertos del Grupo de Trabajo PHKEN, dijo que la aceleración del downstreaming y la seguridad energética nacional deben equilibrarse con la minimización de los impactos sociales y ambientales.

Dijo que enviar recursos naturales hacia abajo y lograr la seguridad energética nacional era una de las estrategias prioritarias en Asta Cita para acelerar el desarrollo económico.

«El downstreaming debe implementarse con estrategias y opciones apropiadas para que no se convierta en una fuente de desigualdad. El Grupo de Trabajo se estableció para acelerar el proceso downstream y lograr la seguridad energética nacional armonizando políticas, identificando proyectos prioritarios, completando licencias comerciales y resolviendo diversos obstáculos entre ministerios/instituciones y gobiernos regionales de manera coordinada», dijo.

Dijo que el Grupo de Trabajo Nacional de Resiliencia Energética y Aceleración Downstream (Satgas PHKEN) fue formado por el Decreto Presidencial Número 1 de 2025 sobre el Grupo de Trabajo Nacional de Resiliencia Energética y Aceleración Downstream.

Para apoyar el desempeño del Grupo de Trabajo PHKEN, dijo, se necesitan estudios que ayuden a identificar los problemas y determinar la dirección del flujo de energía nacional y la estrategia de seguridad. Además, también actúa como una herramienta para que las partes interesadas tomen decisiones más transparentes y basadas en datos.

«Este seminario se llevó a cabo para brindar una visión más holística del impacto de los proyectos downstream y la seguridad energética nacional en la sociedad y el medio ambiente, y para establecer una dirección para la gestión de proyectos que sea más responsable, inclusiva y sostenible», dijo.

Dijo que se espera que los resultados de este seminario proporcionen la base para mejorar las políticas para fortalecer la gestión de proyectos estratégicos para que estén en línea con los principios de desarrollo sostenible y prosperidad.

Se espera que en el futuro Indonesia sea recordada no sólo como productor de materias primas como níquel y bauxita, sino también por la forma en que el país gestiona estos recursos para convertirlos en productos industriales sostenibles y con valor añadido.

Mientras tanto, el evento también presentó como especialistas a varias instituciones de investigación, a saber, LPPM UNUSIA, CORE Indonesia, BPP FEB Universitas Brawijaya e INDEF, cada una de las cuales tenía un tema diferente relacionado con el downstreaming y la seguridad energética.

Hendi, como equipo de investigación de la Universidad de Brawijaya, dijo que las oportunidades para Indonesia son muy altas a medida que continúan aumentando las materias primas para baterías, energía verde y materiales ligeros.

Dijo que si Indonesia es capaz de diseñar una financiación basada en el riesgo compartido, fortalecer la gobernanza y garantizar la sostenibilidad ambiental, la transformación se convertirá en el pilar clave de la transformación económica nacional. No es sólo una política temporal, sino también una estrategia a largo plazo para aumentar la competitividad del país.

«Las recomendaciones son simples, pero estratégicas en el sentido de que el Estado debe estar ahí en la fase inicial como amortiguador de riesgos. No para reemplazar el mercado, sino para hacer que los proyectos sean financiables. Al mismo tiempo, los estándares ambientales y la gobernanza deben ser los requisitos clave. Si se implementa consistentemente, la transformación no solo agregará fábricas. Cambiará la estructura económica de una industria basada en productos básicos a una industria más resiliente y sustentable», dijo.

Uno de los estudios fue publicado por CORE (Centro de Reforma Económica) de Indonesia. El estudio destaca cuestiones de políticas posteriores comparando prácticas en cinco países: China, Vietnam, Filipinas, Tailandia y Argelia.

Esta investigación encontró que los incentivos diferenciados desde el upstream hasta el downstream son clave para el éxito del downstream en estos cinco países. Esta situación es diferente de Indonesia, donde el 70 por ciento de los incentivos todavía se concentran en el sector upstream.

Mohammad Faisal, director ejecutivo de CORE Indonesia, explicó cinco patrones clave que Indonesia podría adoptar, incluidas cuestiones relacionadas con incentivos integrados upstream y downstream, como los implementados por China en la industria de baterías de litio, asignaciones de fondos para programas específicos como Filipinas, que creó un fondo de dotación especial para la industria del aceite de coco con una asignación del 21 por ciento para replantación, diez por ciento para crédito y diez por ciento para infraestructura.

Otra cosa que Indonesia también puede adoptar son incentivos basados ​​en el desempeño con duración diferenciada. Tailandia ofrece una exención fiscal de 3 a 4 años para el sector acuícola upstream, de 7 a 8 años para el sector intermedio y hasta 13 años para el sector downstream.

«Si se quiere alentar a la industria downstream a crecer, debería haber más incentivos downstream. En Tailandia, la industria upstream puede durar de 3 a 4 años, la industria intermedia de 7 a 8 años y la industria downstream hasta 13 años. Indonesia necesita hacer una diferenciación similar», afirmó Mohammad Faisal.

Aparte de eso, las garantías de mercado a través del mercado interno o el mercado de exportación también deberían tenerse en cuenta a través del apoyo de acuerdos de libre comercio como Vietnam, que utiliza el TLC de la UE para el acceso al mercado para las exportaciones de madera a Europa, así como un servicio único que coordina todo el proceso de concesión de licencias y la facilitación de inversiones.

Con base en estos hallazgos, CORE Indonesia recomienda tres pilares de políticas para crear valor agregado.

diferenciar la cantidad y duración de los incentivos fiscales en función de la profundidad de los niveles posteriores, fortalecer las regulaciones de transferencia de tecnología y desarrollar una plataforma integrada de datos de producción con un sistema de alerta temprana.

Distribuir beneficios económicos fortaleciendo las alianzas con las MIPYMES como condición para la obtención de incentivos, determinando la tasa mínima de absorción de mano de obra local y fortaleciendo la transparencia en la gestión de los fondos de participación en las utilidades a través de plataformas digitales.

Implementar principios ESG estableciendo requisitos de cumplimiento ESG para obtener y ampliar incentivos fiscales, desarrollar un sistema de monitoreo ambiental basado en tecnología y fortalecer los mecanismos de consulta pública.

«El downstreaming no se trata sólo de crear un alto valor añadido. También incluye aspectos de justicia e igualdad, una distribución más justa de los beneficios en toda la sociedad, así como minimizar el impacto en el medio ambiente», subraya Mohammad Faisal.

Al seminario asistieron un total de 100 personas, entre estudiantes, académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

La toma de decisiones políticas posteriores ya no puede basarse en suposiciones, sino que debe basarse en datos y conocimientos sólidos.

Afirma

Esta reunión se posiciona como un espacio de encuentro entre el conocimiento y las políticas, ya que las políticas hasta la fecha a menudo no están totalmente respaldadas por estudios, mientras que los resultados de los estudios a menudo no se integran en el proceso de formulación de políticas.