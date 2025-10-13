PGSI valora que Central KONI haya determinado que la lucha libre será incluida en el PON de Artes Marciales 2025

Kudus (ANTARA) – El Secretario General de la Dirección Central de la Asociación de Lucha de Indonesia (PGSI), Gusti Randa, expresó su agradecimiento a la KONI Central por establecer la lucha libre como uno de los diez deportes practicados en PON Martial Arts 2025.

«En nombre del presidente general de PP PGSI, Sr. Trimedya Panjaitan, nos gustaría agradecer al Sr. Marciano Norman como presidente general de Central KONI, quien aceptó la lucha libre como uno de los deportes que participaron en la primera PON Martial Arts celebrada en Kudus Regency», dijo Gusti Randa en su discurso en representación del presidente general de PP PGSI Trimedya Panjaitan en la inauguración de la combate de lucha libre en Djarum Arena Kaliputu, Kudus Regency, el lunes.

Según él, de un total de 19 artes marciales en Indonesia, sólo diez se practicaron en esta primera edición de PON Martial Arts. Esto ha hecho que la participación en la lucha libre sea una forma de confianza muy significativa para las personas que luchan en el país.

Además de expresar su agradecimiento al KONI central, Gusti Randa también expresó su agradecimiento a todos los directores provinciales de PGSI (Pengprov) de Indonesia que también asistieron y enviaron a sus mejores atletas a Kudus.

«Quiero también expresar mi agradecimiento a los entrenadores, funcionarios y deportistas que asistieron y amenizaron este primer PON Nacional de Artes Marciales. Su presencia es un nuevo espíritu para la reactivación del deporte nacional de la lucha libre», dijo.

Destacó que el presidente general de PGSI recomendó que todos los combates de lucha libre en PON Martial Arts se lleven a cabo de manera segura, deportiva y respetando los valores del juego limpio.

«Esperamos que de este evento surjan nuevos campeones. Porque la lucha libre necesita regeneración y eventos como este son un foro importante para encontrar futuros atletas», dijo.

En esta ocasión, también aconsejó a los árbitros, jueces y equipo de oficiales que desempeñaran sus funciones de manera objetiva y justa para mantener la integridad del partido.

«Esperemos que todos los combates sean propicios y traigan buenas noticias a los ojos del público. Demostremos que la lucha indonesia es capaz de parecer deportiva y orgullosa», dijo.

Mientras tanto, el representante central de KONI en su discurso expresó su total apoyo a la implementación de PON Martial Arts 2025 en Kudus y agradeció la contribución de todas las partes, incluido el PP PGSI, el KONI regional y el comité organizador.

«Este PON de autodefensa es el primer hito histórico y no se detiene aquí. Esperamos que esta actividad continúe, por supuesto con el apoyo del PP, Pengprov y otros KONI», dijo.

Añadió que la lucha libre es un deporte olímpico que tiene un gran potencial para enorgullecer a la nación en el escenario internacional.

«Espero que de esto surjan nuevas semillas. No hay grandes, sólo hay los mejor formados. El mayor orgullo para ustedes, por supuesto, es poder enarbolar la bandera rojiblanca, aunque esta vez puede ser la bandera provincial, pero un día la bandera rojiblanca aparecerá en el escenario mundial», dijo esperanzado.

