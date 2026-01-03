PGSD FKIP UMS organizó con éxito el Festival de Arte 2025

Solo (ANTARA) – El Programa de estudios de formación de profesores de escuela primaria (PGSD) de la Facultad de Formación y Educación de Profesores de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (FKIP UMS) celebró con éxito el Festival de las Artes PGSD 2025 durante dos días, de sábado a domingo (27-28/12/2025).

Esta actividad es un lugar de apreciación del arte y un espacio para desarrollar la creatividad de los estudiantes de PGSD en el campo de las artes y la cultura como parte del proceso de aprendizaje de los futuros profesores de primaria.

El director del programa de estudios de PGSD FKIP UMS, Dr. Murfiah Dewi Wulandari, S.Psi., M.Psi., dijo que el Festival de Artes de PGSD es una agenda de rutina diseñada para fortalecer la competencia de los estudiantes, especialmente en las áreas de dominio de las artes y la cultura relevantes para el aprendizaje en las escuelas primarias.

«A través de esta actividad, los estudiantes no sólo exhiben obras de arte, sino que también aprenden cómo el arte puede ser un medio de aprendizaje significativo, creativo y contextual para los estudiantes de primaria», explica Murfiah.

A la Celebración de las Artes de PGSD 2025 asistieron invitados de las escuelas primarias de Muhammadiyah en Surakarta y Sukoharjo Regency, maestros de PGSD FKIP UMS, representantes del decano de UMS FKIP, así como padres que representan a los estudiantes.

“La presencia de estos diferentes elementos refleja la sinergia entre las universidades, las escuelas y la comunidad para apoyar el fortalecimiento de la educación artística y cultural en el nivel de la escuela primaria”, añadió.

La serie de actividades del primer día comenzó con una procesión de inauguración para marcar la inauguración oficial del Festival de las Artes PGSD 2025.

El primer día, los estudiantes de PGSD realizaron diversas obras y representaciones de arte tradicional, incluidas artes musicales con canciones javanesas, danzas regionales como la danza Cunduk Menur, la danza del pavo real y la danza de la montaña otoñal, así como actividades de arte batik. Cada actuación se presenta con pasión, creatividad y un fuerte valor educativo.

El segundo día la actividad continuó con una actuación de arte musical moderno en colaboración con el instrumento musical angklung. Esta colaboración presenta la armonía entre elementos del arte tradicional y moderno a través de la interpretación de canciones nacionales, canciones regionales y canciones populares. Además, la Danza Gajah Melin también se realiza como parte de las artes escénicas. El segundo día de actividades se volvió aún más animado con una exposición de pintura y artes visuales tridimensionales (3D) creadas por estudiantes de PGSD.

Según Murfiah, esta actividad es parte del compromiso de PGSD FKIP UMS de dotar a los estudiantes de sensibilidad artística, creatividad y la capacidad de integrar valores culturales en el proceso de aprendizaje.

“La esperanza es que los estudiantes de PGSD puedan convertirse en profesores que no sólo sean académicamente competentes, sino también comprometidos con la preservación del arte y la cultura del archipiélago”, concluyó.