PGRII que llama desafíos educativos, no solo una cuestión de acceso

SEMARANG (Antara) – La Junta Directiva de la Asociación de Maestros de Indonesia (PGRI) recordó al gobierno que los desafíos de la educación no solo eran acceso, sino también de calidad.

PBRI PRESIDENTE PGRI Prof. DR. Unifah Rosyidi en Semarang dijo el miércoles que el acceso a la educación es realmente importante, pero la calidad del aprendizaje debe ser el enfoque más importante.

«Creemos que el acceso a la educación primaria es casi 100 por ciento, incluso en algunas regiones puede haber sido más. Pero lo importante ahora es ‘educación de calidad para todos’, o educación de calidad para todos», dijo.

Esto se transfirió después del seminario titulado «cumplimiento del acceso a la educación de calidad para todos» de PGRI en el Semarang de la Universidad de PGRI (actualización).

Según él, la calidad de la educación no solo es suficiente para ser medida por el número de niños que van a la escuela, sino que deben verse desde sus habilidades funcionales.

«A veces los niños no pueden entender correctamente una oración o oración. Esto es una indicación de que la calidad del aprendizaje debe mejorarse», dijo.

Dijo que mejorar la calidad de la educación tendría un impacto directo en el índice de desarrollo humano (HDI) en Indonesia.

«No solo queremos fomentar el acceso, sino también la calidad, para que los HDI en Indonesia mejoren. En el mundo internacional, este concepto se conoce como ‘educación de calidad para todos’, e Indonesia debe liderar allí», dijo.

Mientras tanto, el presidente de la Java Central Pgri Muhdi dijo que el tema del seminario estaba en línea con los ideales de PGRI en su nacimiento que no solo querían mantener la República de Indonesia, sino que también era educativa.

«Porque está convencido de que los ideales de independencia solo pueden lograrse mediante la educación», dijo el miembro del Consejo Representativo Regional de Indonesia (DPD) del centro de Java.

«En este momento no somos suficientes para continuar la educación de calidad, pero no debe haber niños indonesios que no reciban educación, durante al menos 13 años de educación obligatoria», dijo.

De hecho, dijo, la capacitación obligatoria de 13 años es un objetivo mínimo, porque convertirse en un país desarrollado al menos una estúpida medición de la capacitación de la comunidad ya es un nivel de diploma.

«El problema es que, incluso si todos están capacitados, no es suficiente. Porque su educación debe ser de buena calidad», dijo el ex canciller de actualización.

Según él, la clave para crear educación de calidad es para todos para maestros, que escuelas o lugares educativos y presupuestos.

«Si el estado del maestro es incierto y el ingreso no es factible, el maestro no puede proporcionar una buena educación y educación», concluyó.