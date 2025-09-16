PGRI Tegal construye un ecosistema educativo basado en la alfabetización digital

PEKALONGAN (Antara) – La Asociación de Maestros de la Ciudad de Tegal de la República de Indonesia, Java Central, se esfuerza por construir un ecosistema educativo basado en la alfabetización, la innovación y el uso de la tecnología a través de actividades de alfabetización digital en maestros en el apoyo al aprendizaje.

El jefe de la ciudad de Tegal, Pgri Eko Winarno, en Tegal, dijo el martes que el desafío de los educadores en medio del progreso tecnológico se convirtió en la atención de PGRI, de modo que la comprensión de la alfabetización digital podría ayudar a los maestros no solo a enseñar, sino también a guiar a los estudiantes para adaptarse y tener éxito en la era digital.

«Esta actividad es una manifestación tangible de los esfuerzos de PGRI, para que los maestros puedan dar una comprensión profunda de la tecnología digital, la alfabetización escrita e inteligencia artificial», dijo.

Las actividades de capacitación para la alfabetización digital en combinación con el lanzamiento del 80 aniversario de la Asociación de Maestros de Indonesia fueron atendidas por alrededor de 150 maestros.

Espera que la actividad de capacitación también pueda integrar el programa de educación financiera que Bank Indonesia suministra en actividades de aprendizaje basadas en la alfabetización digital y la sinergia entre PGRI y el mundo de la educación para construir recursos humanos superiores.

«Esperamos que esta actividad fortalezca aún más el espíritu de estar juntos para continuar trabajando y contribuir al progreso de la nación», dijo.

El alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, expresó su aprecio por PGRI y el maestro de alfabetización Pena Forum (FPGL) por la iniciativa.

En la era digital como ahora, dijo, la alfabetización no es solo una cuestión de lectura y escritura, sino también una cuestión de comprensión, procesamiento y distribución de la información sabia y responsable.

«Los maestros son la cabeza de la educación, por lo que el aumento de las competencias de alfabetización digital para ellos es una inversión importante para el futuro de los niños, el futuro de la ciudad de Tegal y el futuro del pueblo indonesio», dijo.

Según él, esta organización profesional de maestros se ha convertido en un socio estratégico del gobierno en la construcción de la calidad y la educación del carácter.

«Espero que esta capacitación no solo sea un lugar para mejorar las habilidades técnicas, sino también una reflexión y una asociación entre los maestros para crear un ecosistema de aprendizaje que sea más creativo, incluido y más relevante para el tiempo», dijo.