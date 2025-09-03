PGRI luchó por un presupuesto del 20 por ciento para la educación

SEMARANG (Antara) – La Junta Directiva de la Asociación de Maestros de Indonesia (PGRI) continúa luchando por la revisión de la Ley del Sistema Nacional de Educación (SISDIKNAS) para establecer una asignación presupuestaria del 20 por ciento del APBN/APBD Pure para el sector educativo.

«Al menos tres cosas que deben ser importantes en la Ley del Sistema Nacional de Educación por la que queremos luchar. Es decir, el primer 20 por ciento del presupuesto es para la educación», dijo el miércoles el presidente de PB PGRI, el profesor Unifah Rosyidi en Semarang.

Esto se transfirió después del seminario titulado «cumplimiento del acceso a la educación de calidad para todos» de PGRI en el Semarang de la Universidad de PGRI (actualización).

Durante este tiempo, dijo, la asignación presupuestaria del 20 por ciento se interpretó como una función educativa con la que podría ingresar 21 ministerios e instituciones.

«Entonces, si ves la actitud, será menos para los intereses de la educación», dijo.

En segundo lugar, dijo, el beneficio de certificación del maestro actualmente en el maestro debe ser admitido ante el profesor de leyes en el cuerpo de la nueva Ley del Sistema Nacional de Educación.

Luego quiere el Instituto Educativo del Personal Educativo (LPTK), ya que la actualización se enfatiza que el carácter del maestro lo es.

«Cuando se trata del problema del profesionalismo de los maestros en la ‘inteligencia artificial’, etc.

Mientras tanto, el presidente de la Java Central Pgri Muhdi enfatizó que la preparación de nuevas regulaciones era urgente porque las viejas reglas no eran relevantes para las necesidades educativas actuales.

«La Ley del Sistema Nacional de Educación tiene más de 20 años. Es hora de la innovación, para que nuestra educación pueda responder a los desafíos de ese tiempo y dar a luz a generaciones superiores», dijo.

Explicó que la discusión del guión para la revisión de la ley del sistema educativo nacional ahora está entrando en la etapa de preparación del manuscrito académico.

Según él, uno de los enfoques más importantes de la revisión de la legislación del sistema educativo nacional es la gestión del presupuesto educativo, a saber, la asignación del 20 por ciento de la APBN/APBD debe usarse por completo para mejorar la calidad de la educación y no ampliar otros sectores.

«Este presupuesto debe usarse para preparar las escuelas adecuadas, los maestros competentes y prósperos, así como el apoyo de las instalaciones educativas», dijo.

Además del presupuesto, Muhdi, quien también es miembro del DPD RI de Central Java, enfatizó que se mantienen las reglas sobre la profesión de educación y los reembolsos profesionales.

«Deje que el reconocimiento del maestro no reduzca una profesión. Los maestros deben tener un estatus e ingresos considerables. Indonesia no mejorará si el educador no es próspero», concluyó.