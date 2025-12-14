PGRI Java Central distribuye ayuda a los supervivientes del deslizamiento de tierra de Banjarnegara

Banjarnegara (ANTARA) – La Asociación de Maestros de la República de Java Central de Indonesia (PGRI) ha distribuido ayuda a los sobrevivientes del desastre del deslizamiento de tierra en Situkung Hamlet, Pandanarum Village, Banjarnegara Regency con su familia como una forma de solidaridad y apoyo para la gestión de desastres desde el primer día del incidente.

«Uno de nuestros lemas es la solidaridad, por eso hoy (14/12) estamos aquí como una forma de solidaridad para nuestros hermanos y hermanas afectados por un desastre. PGRI Banjarnegara también está siempre a la vanguardia cuando ocurre un desastre», dijo el presidente de la provincia de Java Central, Muhdi, mientras entregaba simbólicamente la ayuda al secretario regional interino de Banjarnegara Tursiman en el distrito de Pandanarum, Banjarnegara, el domingo.

En este caso, la ayuda transferida consistió en efectivo por valor de 140 millones de IDR, diversos artículos necesarios para los refugiados, ayuda para los estudiantes de la Universidad PGRI de Semarang (UPGRIS) afectados por el desastre y ayuda adicional de 20 millones de IDR para los profesores cuyas casas se perdieron por deslizamientos de tierra.

Esta asistencia provino de la Provincia de Java Central de PGRI, la Fundación de Desarrollo de Instituciones Educativas de Java Central (YPLP) de PGRI, la Universidad de Semarang de PGRI (UPGRIS) y la Regencia de Banjarnegara de PGRI.

«Desde el comienzo del desastre, PGRI ha estado presente en el lugar y ha establecido un puesto de PGRI para ayudar con las necesidades de los refugiados», dijo Muhdi, que también es miembro del DPD RI.

Además de entregar ayuda, Muhdi también inspeccionó viviendas temporales (huntara) para los supervivientes del desastre del deslizamiento de tierra de Pandanarum.

Mientras tanto, el secretario regional en funciones, Banjarnegara Tursiman, expresó su agradecimiento por la preocupación del PGRI de ayudar siempre al gobierno.

«Admitimos que el presupuesto del gobierno regional es muy limitado, por lo que realmente necesitamos este tipo de ayuda», afirmó.

Mientras tanto, el presidente de PGRI Banjarnegara Regency, Heling Suhono, dijo que PGRI ha seguido ayudando gradualmente a los refugiados a satisfacer sus necesidades básicas desde el desastre.

«Desde la primera semana, las sucursales de PGRI han ayudado con diversos productos, verduras y otras necesidades. También hemos ayudado con ropa interior, ropa deportiva y ropa de exploración para los escolares», dijo.

Aparte de eso, dijo, PGRI Banjarnegara también brindó apoyo para proporcionar viviendas permanentes (huntap) a los residentes afectados mediante la asignación de asistencia de alrededor de 125 millones de IDR para la preparación de alcantarillas o buzo de caja.

«Toda la asistencia proviene de contribuciones de los miembros de PGRI. Continuaremos ayudando al gobierno a enfrentar y recuperarse del desastre», dijo Heling.

Lea también: El gobierno de Banjarnegara Regency designa 10 nuevos sitios de patrimonio cultural