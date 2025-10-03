PGRI Central Java requiere el sistema nacional de leyes para el sistema educativo, no ignore los derechos de los maestros

SEMARANG (Antara) – La Asociación Central de Maestros Java (PGRI) requiere los derechos de los maestros que no se ignoran y reducen, en particular relacionados con los reembolsos profesionales en la discusión sobre el borrador del Sistema Educativo Nacional (Sisdiknas).

«Los maestros privados, espero que la protección también sea más fuerte, incluidos los derechos para obtener reembolsos profesionales», dijo el presidente de PGRI Central Java Muhdi, después de abrir la semana de deportes, arte y aprendizaje (Porsenijar) en Semarang, viernes.

Según él, el reembolso profesional está regulado igual a un salario básico de los funcionarios públicos, pero la implementación aún está perturbada y no va bien.

«Ahora (maestro de tacos profesionales, etc.) La implementación está perturbada, los ‘tableros de esquisto’ no salieron bien», dijo.

Los maestros de «desgarro» son el proceso de nivelar puestos, rango y grupos para que los maestros no -PN y ASN tengan un estatus comparable a los maestros de PNS.

«De hecho, (maestro de compensación profesional, etc.) como si se hubiera establecido en RP2 millones. Espero que se envíe como el espíritu de la ley en sí», dijo el miembro del DPD RI de Java Central.

Él era de la opinión de que el gobierno no era serio para garantizar que el reembolso profesional se extendiera de acuerdo con las reglas y solicitar reembolsos profesionales de maestros que serían transferidos explícitamente al proyecto de ley nacional del sistema educativo.

«Esperamos que los derechos de los maestros no se reduzcan. Exactamente si se puede agregar. Entonces la protección de los maestros se fortalecerá para que los maestros se sientan prósperos, pero también protegidos», dijo.

El reembolso profesional, dijo, es un derecho fundamental a ser garantizado por el estado, y hay muchos otros beneficios que no se han implementado.

También enfatizó los derechos de los maestros en áreas remotas, como en el área central de Java en Jepara Regency con muchas islas pequeñas que ni siquiera han recibido beneficios para el seguro.

«En Java central, por ejemplo, en el área de Jepara, hay muchas islas pequeñas y en realidad se clasificó como remoto sin beneficios, bueno (debería) un salario», dijo.

En este momento, dijo, la Ley del Sistema Nacional de Educación todavía está en forma de textos académicos, y el gobierno junto con el DPR está llevando a cabo una prueba pública sobre el proyecto de regulación.