PGRI Central Java monitorea la implementación de escuelas humanas

SEMARANG (Antara) – La Asociación de Maestros de Indonesia (PGRI) de Java Central continuará asumiendo la organización de escuelas humanas para estar de acuerdo con el objetivo de dar acceso a educación asequible para todas las personas indonesias, especialmente aquellos que no pueden pagarla.

«Creo que el lado para producir recursos humanos superiores (recursos humanos), la intención del gobierno debe ser apreciada para que se pueda lograr todo acceso a la educación», dijo la PGRI Central Java Muhdi, cuando este miércoles se confirma en Semarang.

Según él, los estudiantes que han tenido limitaciones económicas hasta ahora y el acceso limitado a la educación eventualmente pueden ir a una escuela popular con un dormitorio que el estado financió por completo.

«El problema es que creo que debido a que esta política es muy ajustada, finalmente se puede implementar con todas las limitaciones. Pero estamos agradecidos de haber comenzado», dijo.

En el futuro, espera que la implementación de escuelas humanas pueda refinarse, incluido el reclutamiento de maestros para no causar muchos problemas, por ejemplo, retirarse debido a la distancia de la casa y la escuela lejos.

Es por eso que el vicepresidente del Comité I del Consejo Representativo Regional de Indonesia (DPD) sugirió que los maestros de PPPK que no fueron absorbidos por la formación podrían tener prioridad para la selección de maestros en el campo de la escuela pública.

«En segundo lugar, esperamos que las escuelas de estas personas sean realmente sinergias con el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria. Porque la esencia es que la responsabilidad está en ellas, mientras que ahora está en el Ministerio de Asuntos Sociales», dijo.

Muhdi también enfatizó la existencia de los estudiantes escolares de personas que escaparon del albergue que tuvieron que encontrarse inmediatamente en la mejor solución para no repetir.

«Esta política es del lado del gobierno, ‘de arriba hacia abajo’ sí. Continúa, tal vez hay padres que quieren que sus hijos vayan a la escuela (escuelas humanas), pero sus hijos no están listos para ir a la escuela», dijo el ex canciller de la Universidad de Pgri Semarang.

Reconoció que el incidente expresó su preocupación si no se encontró inmediatamente una solución, porque después de todas las obligaciones del estado aseguraron que cada niño reciba educación, en particular la educación obligatoria.

«Sí, veremos. Somos el deber de supervisar la ejecución de acuerdo con las regulaciones aplicables. Creo que también será nuestra preocupación», concluyó.

Anteriormente, no menos de cinco estudiantes de la escuela secundaria (SRMA) dejaron 16 Regencias de Temanggung, Java Central, el dormitorio sin notificación oficial a la escuela.

El jefe de Srma 16 Temanggung Regency Agus Adibil Mohtar declaró que el incidente tuvo lugar porque algunos estudiantes aún tenían problemas para adaptarse a la vida del embarque, principalmente debido al deseo de la familia.

Dijo que la escuela continuó estableciendo una comunicación activa con las familias de los estudiantes para considerar y para garantizar que se mantenga el futuro de su educación.

De los cinco estudiantes que regresaron, dos de ellos habían declarado la intención de regresar inmediatamente en el futuro cercano.

El número de estudiantes que regresaron a la casa, dijo, era bastante pequeño en comparación con el total de SRMA 16 estudiantes de Temanggung Regency que llegaron a 125 niños.