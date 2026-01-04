PGN suministra gas natural a Bumi Menara Internusa Lamongan

Semarang (ANTARA) – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), como subholding de Pertamina Gas, continúa expandiendo el uso de gas natural en el sector industrial, a través de «gas in» (primera distribución de gas) al segmento industrial, a saber, PT Bumi Menara Internusa (BMI) Lamongan el 1 de enero de 2026.

Faishal Arief, jefe regional de PGN Bojonegoro, dijo en un comunicado en Semarang el viernes que la «entrada de gas» era una forma de apoyo de PGN a la necesidad de una energía industrial eficiente, confiable y sostenible.

«Se espera que el uso de gas natural pueda aumentar la eficiencia operativa y al mismo tiempo apoyar el objetivo de transición energética nacional», dijo.

En la fase inicial, PT Bumi Menara Internusa Lamongan utilizó gas natural con un volumen de unos 15.000 metros cúbicos al mes.

Junto con la creciente demanda y la optimización de los procesos productivos, el consumo de gas natural ha ido aumentando paulatinamente hasta los 80.000 metros cúbicos mensuales.

PGN espera que esta colaboración pueda continuar desarrollándose y convertirse en un ejemplo para que otras industrias hagan la transición hacia el uso de energía más limpia y sostenible.

También se espera que la presencia de gas natural en el sector industrial mejore la competitividad de la industria nacional y contribuya positivamente al crecimiento económico regional, especialmente en el área de Lamongan y sus alrededores.

Mientras tanto, PT Bumi Menara Internusa Lamongan expresó su agradecimiento positivo por la confianza de PGN en el suministro de gas natural.

«El uso de gas natural nos ayuda a aumentar la eficiencia energética y respaldar operaciones más estables», dijo un representante de la dirección de PT Bumi Menara Internusa Lamongan.

En el futuro, es optimista en que el uso del gas natural será más óptimo a medida que aumente la capacidad de producción.