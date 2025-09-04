PGN Pasok Gas, por supuesto, a RSUP Dr. Cariadi Semarang

Semarang (Antara) – Pt Perusaan Gas negara (PGN) mientras que el gas de la pertamina subfardando oficialmente el gas natural dividido al Hospital General Central (RSUP) Dr. Cariadi Semarang.

La primera electricidad (GAS IN) es un hito importante en un intento por mejorar la eficiencia, los servicios y la seguridad de la operación hospitalaria más grande en Java central.

El primer desagüe de gas fue llevado a cabo por el área principal de Semarang PGN Sugianto Eko Cahyono junto con el presidente presidente de RSUP Dr. Cariaadi Semaria Dr. Agus Akhmadi, en el Hospital Dr. Cariadi, Semarang, el miércoles.

El área principal del PGN Semarang, Suganto Eko Cahyono, dijo en un comunicado en Semarang el jueves que la distribución de PGN -aardgas realmente se planeó en noviembre, pero se aceleró con éxito en dos meses en septiembre de 2025.

«Nuestra esperanza con el suministro de gas al Dr. Cariadi Hospital Semarang puede aumentar la eficiencia para que los hospitales tengan un espacio más amplio para proporcionar servicios a la comunidad», dijo.

Dijo que el suministro de PGN -aardgas en Java Central ya tenía tuberías integradas, como de OOST -Java, por lo que el stock era muy seguro y su disponibilidad estaba garantizada para la comunidad, los hospitales y otras industrias.

«Actualmente, el más cercano al gas natural de Kepodang, donde el volumen de necesidades en el Hospital del Dr. Cariadi Semarang alcanza 30,000-40,000 metros cúbicos por mes, y en un stock muy suficiente y seguro», dijo.

Según él, PGN -Partgas tiene una serie de ventajas, a saber, en términos de la seguridad del gas natural de PGN porque es más ligero que el aire, de modo que si la fuga se elevará a la cima y reduce el riesgo de incendio o explosión.

En términos del medio ambiente, las emisiones de gas natural son 30-40 por ciento más bajos que el petróleo y el carbón, mientras que en términos de precio el gas natural de PGN es relativamente competitivo, por lo que tiene un mayor impacto de la eficiencia.

Agregó que PGN facilitó a la comunidad e industrias que PGN -Staard Gas quería usar.

PGN actualmente tiene más de 16 mil clientes domésticos, 44 clientes industriales, así como grandes hospitales, a saber, el Hospital Panti Wilasa, al Dr. Cariadi Semarang operaron.

«En el futuro, PGN se centrará en la expansión a una serie de áreas industriales, como en Kendal, Batang, Semarang, Demak, Tegal, a Pekalongan», dijo.

Mientras tanto, el Director Presidente del Dr. CARIADI SEMARANG Dr. Agus Akhmadi, M. Kes, dijo que el uso de gas natural tuvo un impacto significativo en los hospitales en la eficiencia de la rentabilidad operativa, lo que puede ahorrar hasta un 60 por ciento.

«El gasto de los costos de combustible del diesel y el GLP puede alcanzar los 510 millones de RP por mes, ahora puede ahorrar aproximadamente RP290 millones. Un año, un ahorro de casi RP3 mil millones que se pueden asignar para inversiones en equipos médicos», dijo.

PGN -aardgas se utilizará en instalaciones vitales, como el departamento de lavandería y alimentos. Con 1.221 camas y las necesidades de cocción hasta tres veces al día para los pacientes, esta eficiencia abre un espacio fiscal más grande para la mejora del servicio.

«Estamos muy agradecidos por el apoyo de PGN, los hospitales pueden realizar operaciones de manera más eficiente, segura y continua», concluyó.